Eti Maden İşletmeleri 264 İşçi Alacak - Son Dakika
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Eti Maden İşletmeleri 264 İşçi Alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya illerinde istihdam etmek üzere 264 işçi alımı yapacak. Başvurular 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

26.08.2024 13:07
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(ANKARA) - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya illerinde istihdam etmek üzere 264 işçi alacak.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya illerinde istihdam edilmek üzere 264 işçi alımı yapılacak. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne 20, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne 20, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne 62, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162 proses işçisi alınacak.

Başvurular, "iskur.gov.tr" internet sitesi üzerinden 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eti Maden İşletmeleri 264 İşçi Alacak - Son Dakika

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