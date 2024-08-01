Etimesgut Belediye Başkanı Hayvan Hastanesi'nin Ruhsatsız Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Etimesgut Belediye Başkanı Hayvan Hastanesi'nin Ruhsatsız Olduğunu Açıkladı

Etimesgut Belediye Başkanı Hayvan Hastanesi\'nin Ruhsatsız Olduğunu Açıkladı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait Hayvan Hastanesi'nin ruhsatının olmadığını açıkladı. Beşikçioğlu, hastanenin bulunduğu alanda yandaki sitenin satış ofisi olduğunu belirtti ve ruhsatsız olarak göreve başlayan veterinerlerin etik olmadığını söyledi.

01.08.2024 17:15  Güncelleme: 18:45
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(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait Hayvan Hastanesi'nin ruhsatının olmadığını açıkladı. Beşikçioğlu, "Keşke bu hastanenin ruhsatı olsa fakat burası yeşil alan. Aslında bu hastanenin bulunduğu alanda yandaki sitenin satış ofisi. Yani bir devşirmeyle burası yapılmış. Fakat ruhsatı yok. Ruhsatı olmamasına rağmen de seçime bir ay kala birçok veteriner arkadaş burada göreve başlamış. Bu bir etik davranış değil" dedi. Beşikçioğlu,  Etimesgut'un sokak hayvanları için örnek bir ilçe olacağını söyledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Hayvan Hastanesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi barınaklarımızı yeni atadığımız müdürümüzle beraber dolaşıp, bu bölgelerin rehabilitasyon eğitim merkezlerine dönüştürülmesi konusuyla ilgili eylemleri bir an önce başlatıyoruz. Bu bağlamda çok büyük bir yüz ölçümüne sahip ilçe olduğu için veterinerlik ünitelerimizi iki bölgede daha açmayı planlayıp, sokak arkadaşlarına biraz daha yakından ilgilenme imkanı sağlayacak. Belediyenin içerisinde birçok bina ve yapının olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu binalarında bir şekilde korunması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak bu sokakta bazı başıboş dolaşan arkadaşlarımızı önce rehabilitasyon merkezimizde misafir ettikten sonra bu görev yerlerinde görevlerine başlatmayı planlıyoruz. Bu tabii ki afaki bir şekilde gerçekleşmeyecek. Yavru köpeklerimizi kreşlerimizde değerlendireceğiz. İnsan ve canlı ilişkisini biraz daha sıcak tutacağız. Biraz daha eril hale geldiği zaman bunları ilçemizin, belediyemizin otoparklarında bekçi köpeği olarak değerlendireceğiz. Yaşlı hayvanlarımızı da emekli konaklarımızda ve sosyal tesislerimizde değerlendirerek canlılarımızın insan ilişkilerini biraz daha motive eder hale geleceğiz.

"Hayvan-insan ilişkisini arttıracağız"

Tabii ki bir belediyenin kendi içerisindeki kısırlaştırma, hayvanların bakımlarıyla ilgili unsurları da elimizden geldiğince bir üst standarda taşımayı planlıyoruz. Geçenlerde kısırlaştırmayla ilgili bir makale okudum. İlla ameliyat etmeye gerek yok, yeni yapılar/serumlar var. Bunları araştırıyoruz. Özellikle hayvancılık konusunda çok fazla kullanılan çip uygulamaları var. Bu çip uygulamalarıyla ineğin gebe olduğunu, ne kadar süt dolu olduğunu vs. görüyoruz. Bu konuyla ilgili bugün Çankaya Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla görüştüğümüzde bu modelin uygulanabileceğini, böylelikle çiplenen sokak hayvanlarının saldırma motivasyonunu, açlık motivasyonunu, gebelik motivasyonlarını vs. bunların hepsini yerinden izleyeceğimiz dijital alt yapı kurma düşüncesi içerisindeyiz. Bu düşüncelerimizi üniversitedeki hocalarımızla paylaştık. Bunun mümkün olabileceğini söylediler. Bu ve benzeri uygulamalarla hayvan-insan, doğa-insan ilişkisini bir üst kademeye taşımak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu alınan yeni yasadaki kararlara alternatif olarak.

Ne kadar çok hayvan sever yurttaşımız varsa onlarla derdi olan bir o kadar yurttaşımız var. Şimdi evladına saldıran bir köpeği aile bireyleri olarak bazen nefretle karşılayabiliriz. Bu yasadan sonra zehirleme olaylarının çok artmasından korkuyorum. Bu anlamda da hem bu sokak evcillerimizin, sokak arkadaşlarımızın daha güvende bir ortam içerisinde bulunmalarını ben çok önemsiyorum. Yavru hayvanlarımızı kreşlerimizde değerlendirelim. İnsan-hayvan ilişkisini, sevgisini güçlendirelim ki bir sonraki kademede bunu çok daha insani şartlarda değerlendirelim niyetinde olduğumuz için bu eylemlerin hepsini yaptık.

"Hayvan hastanesinin ruhsatı yok"

Gereken bilgileri müdürümüz bize getirecek. Yeni atadık kendisini, eski müdürümüzü gönderdik. Çünkü veteriner hekimlerinin harcadığı bütçe 12 milyon TL idi. Bu incelememiz doğrultusunda eski arkadaşımızın görevini sonlandırdık. Keşke bu hastanenin ruhsatı olsa fakat burası yeşil alan. Aslında bu hastanenin bulunduğu alanda yandaki sitenin satış ofisi... Yani bir devşirmeyle burası yapılmış. Fakat ruhsatı yok. Ruhsatı olmamasına rağmen de seçime bir ay kala birçok veteriner arkadaş burada göreve başlamış. Bu bir etik davranış değil. Biz bu arkadaşlara personel alımı işinde tekrar bizlere başvurabilirsiniz dedik. 20 yıllık bir geçmişi olan, aynı şekilde yönetilen ilçe olduğu için sancısı da o yönde güçlü oluyor. İster istemez bu süreç içerisinde can dostlarımızın süreçlerini ve buradaki uygulamaların onların üzerindeki etkisini gözlemlemeye karar verdik. Hayvan dostu arkadaşlarımızla yaptığımız incelemeler doğrultusunda bazı bizim uygun görmediğimiz uygulamalarla karşılaştık. Bu arkadaşları belirledik, gerekenlerde belediye içerisinde yapılacaktır. Etimesgut, sokak hayvanları için örnek bir ilçe olacak. Niyetimiz budur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Etimesgut Belediye Başkanı Hayvan Hastanesi'nin Ruhsatsız Olduğunu Açıkladı - Son Dakika

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