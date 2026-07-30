Etimesgut Belediye\'sine operasyon... Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde "usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği" iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişiye yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde "usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve analizlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik, 30 Temmuz 2026 tarihinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alınmıştır.

Operasyon kapsamında ayrıca, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, Mühendisler, Belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye personeli ve eski belediye çalışanları, Bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, Belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır.

55 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI, 52'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapılmıştır.

Şüpheli listesinde yer alan 52 kişi gözaltına alınmış, şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmekte; ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer deliller incelemeye alınmaktadır. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri planlanmaktadır. Soruşturma, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."