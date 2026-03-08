Etimesgut Belediyesi, Afet İnan Kadınlar Lokali'ni Hizmete Açtı

(ANKARA) - Etimesgut Belediyesi Afet İnan Kadınlar Lokali, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, açılışta yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine işaret ederek, "Her kaybedilen kadın yarım bırakılmış bir hayat, susturulmuş bir umut demektir. Bir kadının yaşam hakkına yönelen her saldırı, toplumun vicdanına ve insan onuruna yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

İstasyon Mahallesi'nde, Etimesgut Belediyesi Merkez Havuz yanındaki Alparslan Türkeş Parkı içerisinde inşa edilen Kadınlar Lokali, modern yapısı ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Kadınların bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyebilecekleri bir merkez olarak tasarlanan lokal, uzun yıllar boyunca Etimesgutlu kadınlara hizmet vermeyi amaçlıyor.

Açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, eşi Elvin Beşikcioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP PM üyesi Gülşah Deniz Atalar katıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Afet İnan'ın adını taşıyan bu mekanın yalnızca bir sosyal alan olmadığını, Cumhuriyet'in aydınlık fikrini ve kadınların toplumsal hayattaki gücünü temsil ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in bu topraklarda sadece bir yönetim biçimi kurmadığını belirten Beşikcioğlu, aynı zamanda kadınların aklını, emeğini ve iradesini toplumun merkezine taşıyan büyük bir dönüşümün kapısını araladığını söyledi. Bu dönüşümün mimarının Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Beşikcioğlu, Atatürk'ün yol arkadaşlarından Afet İnan'ın da Cumhuriyet'in aydın kadın kuşağının güçlü temsilcileri arasında yer aldığını dile getirdi.

"Kadının olduğu yerde üretim vardır, akıl vardır, umut vardır"

Son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetlerine değinen Beşikcioğlu, bunun toplumun vicdanını derinden yaraladığını ifade ederek, "Her kaybedilen kadın yarım bırakılmış bir hayat, susturulmuş bir umut demektir. Bir kadının yaşam hakkına yönelen her saldırı, toplumun vicdanına ve insan onuruna yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

Kadınların korku içinde yaşadığı bir toplum fikrinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Beşikcioğlu, kadınların güven içinde yaşayabildiği, emeği ve aklıyla hayatın her alanında yer alabildiği bir toplum için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Etimesgut'ta eşitliği büyüten ve kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer aldığı bir kent oluşturma hedefiyle çalıştıklarını belirten Beşikcioğlu, Afet İnan Kadınlar Lokali'nin de bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Beşikçioğlu, bu mekanın kadınların bir araya gelerek dayanışmayı güçlendireceği, yeni fikirler ve yeni hikayeler üreteceği bir buluşma noktası olacağını kaydetti.

"Kadının olduğu yerde üretim vardır, akıl vardır, umut vardır" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve Cumhuriyet'in aydınlık yolunda kadınların gücüyle büyüyen bir Etimesgut için birlikte yürümeye devam edeceklerini belirtti."