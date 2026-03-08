Etimesgut Belediyesi, Afet İnan Kadınlar Lokali'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etimesgut Belediyesi, Afet İnan Kadınlar Lokali'ni Hizmete Açtı

08.03.2026 23:53  Güncelleme: 01:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Afet İnan Kadınlar Lokali'ni hizmete açtı. Başkan Erdal Beşikcioğlu, açılışta kadın cinayetlerine dikkat çekerek, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Etimesgut Belediyesi Afet İnan Kadınlar Lokali, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, açılışta yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine işaret ederek, "Her kaybedilen kadın yarım bırakılmış bir hayat, susturulmuş bir umut demektir. Bir kadının yaşam hakkına yönelen her saldırı, toplumun vicdanına ve insan onuruna yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

İstasyon Mahallesi'nde, Etimesgut Belediyesi Merkez Havuz yanındaki Alparslan Türkeş Parkı içerisinde inşa edilen Kadınlar Lokali, modern yapısı ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Kadınların bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyebilecekleri bir merkez olarak tasarlanan lokal, uzun yıllar boyunca Etimesgutlu kadınlara hizmet vermeyi amaçlıyor.

Açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, eşi Elvin Beşikcioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP PM üyesi Gülşah Deniz Atalar katıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Afet İnan'ın adını taşıyan bu mekanın yalnızca bir sosyal alan olmadığını, Cumhuriyet'in aydınlık fikrini ve kadınların toplumsal hayattaki gücünü temsil ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in bu topraklarda sadece bir yönetim biçimi kurmadığını belirten Beşikcioğlu, aynı zamanda kadınların aklını, emeğini ve iradesini toplumun merkezine taşıyan büyük bir dönüşümün kapısını araladığını söyledi. Bu dönüşümün mimarının Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Beşikcioğlu, Atatürk'ün yol arkadaşlarından Afet İnan'ın da Cumhuriyet'in aydın kadın kuşağının güçlü temsilcileri arasında yer aldığını dile getirdi.

"Kadının olduğu yerde üretim vardır, akıl vardır, umut vardır"

Son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetlerine değinen Beşikcioğlu, bunun toplumun vicdanını derinden yaraladığını ifade ederek, "Her kaybedilen kadın yarım bırakılmış bir hayat, susturulmuş bir umut demektir. Bir kadının yaşam hakkına yönelen her saldırı, toplumun vicdanına ve insan onuruna yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

Kadınların korku içinde yaşadığı bir toplum fikrinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Beşikcioğlu, kadınların güven içinde yaşayabildiği, emeği ve aklıyla hayatın her alanında yer alabildiği bir toplum için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Etimesgut'ta eşitliği büyüten ve kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer aldığı bir kent oluşturma hedefiyle çalıştıklarını belirten Beşikcioğlu, Afet İnan Kadınlar Lokali'nin de bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Beşikçioğlu, bu mekanın kadınların bir araya gelerek dayanışmayı güçlendireceği, yeni fikirler ve yeni hikayeler üreteceği bir buluşma noktası olacağını kaydetti.

"Kadının olduğu yerde üretim vardır, akıl vardır, umut vardır" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve Cumhuriyet'in aydınlık yolunda kadınların gücüyle büyüyen bir Etimesgut için birlikte yürümeye devam edeceklerini belirtti."

Kaynak: ANKA

Etimesgut Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Afet İnan, Güncel, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etimesgut Belediyesi, Afet İnan Kadınlar Lokali'ni Hizmete Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 01:06:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi, Afet İnan Kadınlar Lokali'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.