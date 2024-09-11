Etimesgut’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

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ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ankara- Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde meydana geldi. Bu yıl üniversiteye başlayan çocuklarını okuluna bırakmak için Bursa'dan Trabzon'a giden ailenin içerisinde bulunduğu Ali İhsan Y. yönetimindeki 77 AD 909 plakalı otomobil, yük boşaltımından dönen 06 CUE 418 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Ön kısmı kamyonun altına giren otomobil, kamyon sürücüsünün çarpışmayı fark etmemesi nedeniyle birkaç metre sürüklendi. Yoldan geçenlerin uyarması ile kamyon durdu. Otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan; Ali İhsan Y. yönetimindeki otomobilin kaza öncesi aşırı hızlı olduğu öne sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU- Ali Eren İĞDE/ANKARA,