ADDİS Afrika ülkeleri, beşincisi düzenlenen Uluslararası Afrika Halk Sağlığı Konferansı'nda sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmanın yollarını görüştü.

Sierra Leone, Tanzanya ve Burundi liderlerinin de katıldığı konferansın açılışını Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed yaptı.

Liderler, sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmanın yollarını görüştü.

Abiy Ahmed, açılış konuşmasında, kıta ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulunarak "Sağlık sistemimizi üç öncelik etrafında dönüştürmeliyiz, tıbbi mükemmeliyet merkezleri kurmak, Afrikalı üreticileri güçlendirmek için ortak alım yapmak ve hastaların sağlığında ölçülebilir sonuçlar için hesap verebilirliği sağlamak." dedi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf da üye ülkelere, Abuja Bildirgesi'nde belirlenen bütçelerinin en az yüzde 15'ini sağlığa ayırma hedefini hatırlattı.

Yusuf, "Afrika, halkının sağlığını korumak için ihtiyaç duyduğu ilaç, aşı ve temel tıbbi malzemelerde dış kaynaklara bağımlı kalmayı göze alamaz." diye konuştu.

Konferans 27 Kasım'a kadar sürecek. Bir önceki konferans, 22-25 Ekim 2025'te Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenmişti.