Etiyopya Başbakanı'ndan Petrol Tasarrufu Çağrısı

16.03.2026 12:59
Abiy Ahmed, petrol arzındaki aksaklıklar nedeniyle sorumlu kullanım çağrısında bulundu.

PORT Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Orta Doğu'daki krizin küresel petrol arzında yarattığı aksaklıklar nedeniyle, yakıt dağıtıcıları, istasyonlar ve tüketicilere petrol ürünlerini sorumlu şekilde kullanmaları çağrısında bulundu.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre Ahmed, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ithal petrole bağımlı ülkelerin, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle yeterli tedarik sağlama konusunda zorluk yaşadığını belirtti.

Durum istikrara kavuşup normal tedarik koşulları yeniden sağlanana kadar tüm paydaşları yakıtı dikkatli ve tasarruflu kullanmaya davet eden Ahmed, "Orta Doğu'daki kriz nedeniyle petrol satın alan ve kullanan ülkeler tedarik bulmakta zorluk yaşıyor. Sorun çözülüp normal petrol tedarik sistemine dönülene kadar petrolü tasarruflu kullanmalı ve temel ihtiyaçlara öncelik vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Ahmed, yakıt dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları ve tüketicilere de petrol ürünleri kullanımında "sorumlu şekilde" davranmaları çağrısında bulunarak, mevcut yakıtın öncelikli ihtiyaçlar ve temel hizmetler için kullanılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

