Etiyopya'da 1 milyon çocuğun 2024 yılında yetersiz beslenme riski

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ADDİS ABABA, 2 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Cuma günü yaptığı açıklamada, Etiyopya'da yaklaşık 1 milyon çocuğun 2024 yılında akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının tahmin edildiğini söyledi.

BM ajansı yaptığı basın açıklamasında, 2024 yılında yaklaşık 350.000 hamile ve emziren kadının da yetersiz besleneceğini öngördüğünü söyledi.

UNICEF, Etiyopya'nın birçok krizle boğuştuğunu ve iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklığın, krizlere karşı müdahale çabalarını geride bıraktığını ifade etti.

Geçtiğimiz ay BM Çocuklara Yardım Fonu, 2024 yılında Etiyopya'da 10,8 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 20 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ajansın, savunmasız nüfusun karşılaştığı giderek artan birçok zorluğu ele almak ve 2024 yılında Etiyopya'da üst üste meydana gelen krizlerin feci sonuçlarını önlemeye yardımcı olmak için 535 milyon ABD dolarına ihtiyacı olduğu belirtildi. Temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması, üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanması, çocuklara aşı yapılması ve ihtiyaç sahibi ailelere temiz su sağlanması için fonlara ihtiyaç duyuluyor.