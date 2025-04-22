Etiyopya'da 10 Milyon Kişi Gıda Güvensizliği Yaşıyor - Son Dakika
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Etiyopya'da 10 Milyon Kişi Gıda Güvensizliği Yaşıyor

WFP, Etiyopya'da çarpıcı gıda krizi ve acil destek ihtiyacını vurguladı.

22.04.2025 13:24
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Etiyopya Direktörü Zlatan Milisic; çatışma, iklim krizi, ekonomik istikrarsızlık ve yerinden edilme krizleriyle mücadele eden Etiyopya'da 10 milyondan fazla kişinin gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi.

Milisic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Çatışma, iklim krizi, ekonomik istikrarsızlık ve yerinden edilme gibi krizlerin bulunduğu Etiyopya'nın hızla kötüleşen bir insani durumla karşı karşıya olduğunu bildiren Milisic, "Etiyopya'da 10 milyondan fazla insan ciddi gıda güvensizliği yaşıyor. Buna, çatışma ve aşırı hava koşulları nedeniyle yerinden edilen 3 milyon kişi de dahil." dedi.

Milisic, yetersiz beslenme oranlarının da endişe verici derecede yüksek olduğuna dikkati çekerek toplam 4,4 milyon hamile kadın ve çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın Etiyopya'daki insani ihtiyaçları artırdığına da değinen Milisic, WFP'nin 100 bin Sudanlı mülteci dahil ülkedeki 800 bin mülteciye destek sağladığının altını çizdi.

Milisic, WFP'nin Etiyopya'daki müdahalesinin ciddi şekilde yetersiz finanse edildiğini belirterek "Kaynaklarımızı elimizden geldiğince zorladık. 2025'in ilk çeyreğinde 3 milyondan fazla kişiye gıda ve beslenme desteği sağladık." diye konuştu.

WFP'nin Etiyopya'daki operasyonlarının kırılma noktasında olduğuna işaret eden Milisic, "Sadece emtialarımız ve fonlarımız tükendiği için bu hafta 650 bin yetersiz beslenen kadın ve çocuğun tedavisini askıya almaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Haziran ayına kadar 800 bin mülteci için gıda ve nakit yardımı tükenecek. Yeni gelenleri destekleme yeteneğimizi kaybetme riskimiz var. Şu anda geçen yılın fonunun sadece yüzde 50'sinden biraz fazlasıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu, fon acilen gelmezse önümüzdeki haftalarda 3,6 milyon savunmasız insanın WFP yardımına erişimini kaybedebileceği anlamına geliyor. Bu sayı, 2025'te ulaşmayı planladığımız insanların yarısı." değerlendirmesini yaptı.

Milisic, WFP'nin Etiyopya'daki operasyonlarını sürdürmek ve 2025'te 7,2 milyon kişiye ulaşma hedefi için eylüle kadar 222 milyon dolara ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, bağışçılara desteklerini artırma çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etiyopya'da 10 Milyon Kişi Gıda Güvensizliği Yaşıyor - Son Dakika

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