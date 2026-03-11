Etiyopya'nın güneyindeki Gamo bölgesindeki heyelan ve sellerde 30 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Gamo bölgesinde son 2 gündür mevsim normallerinin üzerindeki yağışların ardından heyelan ve sel meydana geldi.
Yetkililer, heyelan ve sellerde 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Etiyopya'da Heyelan ve Sel: 30 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?