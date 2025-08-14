Etiyopya'da İnsansı Fosil Keşfi - Son Dakika
Etiyopya'da İnsansı Fosil Keşfi

14.08.2025 11:33
Afar bölgesinde, 2,6-2,78 milyon yıl önce yaşamış iki insansı fosil bulundu.

Etiyopya'nın Afar bölgesinde bir araştırma ekibi, 2,6 ila 2,78 milyon yıl önce yaşamış, biri bilinen en eski Homo cinsine ait, diğeri ise daha önce bilinmeyen 2 insansı fosili yan yana buldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ledi-Geraru Araştırma Projesi kapsamında önemli bir keşfe imza atıldı.

Projede gün yüzüne çıkarılan bulgulara göre, Afar bölgesinin Aşağı Awash Vadisi'nde çalışan bir araştırma ekibi, 2,6 ila 2,78 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen, biri bilinen en eski Homo cinsine ait, diğeri ise daha önce bilinmeyen 2 insan fosilini yan yana buldu.

Proje Eş Direktörü Prof. Amy Rector, yaptığı açıklamada, bulunan fosillerin iki farklı soyun hem zaman hem de mekan açısından aynı bölgede yaşadığının ilk kanıtı olduğunu söyledi.

Rector, iki türün aynı dönemde var olmasının, kaynak paylaşımı ve karşılıklı etkileşimlerine ilişkin yeni sorular gündeme getirdiğini vurguladı.

Etiyopya Miras Otoritesi Genel Direktörü Abebaw Ayalew ise bu keşfin Etiyopya ve tüm dünya için son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu bulgular, insanlığın beşiği olarak Etiyopya'nın konumunu daha da pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Arizona Eyalet Üniversitesi ile Etiyopya Miras Otoritesi işbirliğinde 2002'den bu yana süren Ledi-Geraru Araştırma Projesi, bölgede önemli fosil keşiflerine imza atıyor.

Son bulguların kısa süre içinde bilimsel bir dergide yayımlanması bekleniyor. Ayrıca yetkililer, bu tür keşifleri sergileyecek yeni bir ulusal müze kurmayı planlıyor.

Bölgede, 2015-2018 yıllarında bulunan 13 diş fosili arasında, yaklaşık 2,78 milyon yıl öncesine uzanan bir azı dişinin ilk insansı cinsine ait olduğu belirlenmişti.

Yaklaşık 2,63 milyon yıllık başka bir diş setinin ise daha önce bilinmeyen bir insansı fosil türüne ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etiyopya, Güncel, Dünya, Son Dakika

