Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelanda 23 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelanda 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Etiyopya'nın kuzeyinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 23 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalırken, ekili alanlar da tahrip oldu. Bölge yönetimi, heyelandan etkilenenlere yardım çalışmalarına başladı.

27.08.2024 16:17
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Etiyopya'nın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 23 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, Amhara eyaletine bağlı Gondar bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.

Heyelanda 23 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

2 bin 700 kişi evini terk etmek zorunda kalırken, yaklaşık 2 bin hektarlık ekili alan tahrip oldu.

Bölge yönetimi, heyelandan etkilenenler için yardım çalışması başlattı.

Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü ise şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin artacağı uyarısı yaptı.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 24 Ağustos'taki heyelanda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelanda 23 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelanda 23 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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