Etiyopya\'da SİHA saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Etiyopya'da silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Etiyopya merkezli Addis Standard'ın haberine göre, ülkenin Oromiya bölgesinde sivillere yönelik saldırı düzenlendi.

Oromiya'nın Kombolcha bölgesinde, SİHA ile bir kilisenin hedef alınması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi, Kombolcha Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı kınayan Etiyopya'daki bazı sivil toplum kuruluşları, saldırıdan hükümeti sorumlu tutarken; Addis Ababa hükümeti saldırıya dair henüz açıklama yapmadı.

Etiyopya'da Oromiya sorunu devam ediyor

Etiyopya'nın en kalabalık etnik grubu olan Oromoların kendi kaderini tayin hakkını savunan Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile Addis Ababa hükümeti arasındaki gerginlik, barış görüşmelerine rağmen devam ediyor.

Hükümet ile isyancı OLA arasında başlayan barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi.

Addis Ababa hükümeti, yıllardır Oromiya eyaletinde ulusal ordu güçlerine karşı silahlı eylemlerde bulunan OLA'nın barışçıl mücadele yolunu benimsemesini isterken OLA ise Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini savunuyor.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 2021 yılında ittifak yapmıştı.

Öte yandan 110 milyonu aşan nüfusuyla Etiyopya'nın Oromiya bölgesinde, Amharalar ile Oromiyalar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.