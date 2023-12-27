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Etiyopya'da SİHA saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Etiyopya'da SİHA saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Oromiya bölgesinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırıda bir kilise hedef alındı ve 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivil toplum kuruluşları saldırıyı kınarken, hükümet henüz açıklama yapmadı. Etiyopya'da Oromiya sorunu devam ediyor ve Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile hükümet arasındaki gerginlik barış görüşmelerine rağmen sürüyor.

Etiyopya\'da SİHA saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti
27.12.2023 - 11:15,
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Etiyopya'da silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Etiyopya merkezli Addis Standard'ın haberine göre, ülkenin Oromiya bölgesinde sivillere yönelik saldırı düzenlendi.

Oromiya'nın Kombolcha bölgesinde, SİHA ile bir kilisenin hedef alınması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi, Kombolcha Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı kınayan Etiyopya'daki bazı sivil toplum kuruluşları, saldırıdan hükümeti sorumlu tutarken; Addis Ababa hükümeti saldırıya dair henüz açıklama yapmadı.

Etiyopya'da Oromiya sorunu devam ediyor

Etiyopya'nın en kalabalık etnik grubu olan Oromoların kendi kaderini tayin hakkını savunan Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile Addis Ababa hükümeti arasındaki gerginlik, barış görüşmelerine rağmen devam ediyor.

Hükümet ile isyancı OLA arasında başlayan barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi.

Addis Ababa hükümeti, yıllardır Oromiya eyaletinde ulusal ordu güçlerine karşı silahlı eylemlerde bulunan OLA'nın barışçıl mücadele yolunu benimsemesini isterken OLA ise Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini savunuyor.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 2021 yılında ittifak yapmıştı.

Öte yandan 110 milyonu aşan nüfusuyla Etiyopya'nın Oromiya bölgesinde, Amharalar ile Oromiyalar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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Addis Ababa, Etiyopya, Hükümet, SİHA, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da SİHA saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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