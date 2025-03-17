Etiyopya'da Trafik Kazası: 15 Ölü, 27 Yaralı

ADDİS ABABA, 17 Mart (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen bir trafik kazasında en az 15 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Devlete bağlı Fana Yayın Kuruluşu'nun yerel yetkililere dayanarak verdiği habere göre kaza cumartesi günü akşam saatlerinde freni boşalan bir yolcu otobüsünün kontrolünü kaybederek Güney Etiyopya eyaletinin Wolaita bölgesinde nehre yuvarlanması sonucu meydana geldi.

Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ağır, 6 kişininse hafif yaralandığı aktarıldı. Yerel yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Dünyada kişi başına düşen otomobil sayısı en düşük ülkelerden biri olsa da Etiyopya'da ölümcül trafik kazaları nispeten sık yaşanıyor. Kazaların nedeni olarak yolların kötü durumda olması, dikkatsiz araba kullanma, güvenlik kurallarının tam olarak uygulanmaması ve sürücü belgelerinin alınmasına yönelik kusurlu sistem gösteriliyor.