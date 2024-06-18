Etiyopya'da WFP'nin İnsani Yardım Operasyonları Güvenlik Sorunlarıyla Karşı Karşıya

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ADDİS ABABA, 18 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 2024 yılında Etiyopya'da insani yardım görevi sırasında yaklaşık 50 yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

WFP Pazar günü geç saatlerde yayımladığı raporda güvenlik sorunlarının, kuruluşun Doğu Afrika ülkesinin farklı bölgelerindeki insani yardım operasyonlarını etkilediğini belirtti.

Güvenlik riskleri, yolların kapanması ve yakıt sıkıntısı nedeniyle tedarik zinciri kesintileriyle karşı karşıya kaldığını belirten WFP, "Bu sorunlar WFP'nin kaynak ve zaman açısından operasyonel verimliliğini etkiledi" ifadelerini kullandı.

WFP yayımladığı son raporda finansman açığının da Etiyopya'daki faaliyetlerini sekteye uğrattığını bildirdi. BM örgütü ayrıca önümüzdeki altı ay boyunca bu ülkedeki faaliyetlerini sürdürebilmek için 374 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu açıkladı ve uluslararası bağışçılardan acil finansman desteği talep etti.