Etiyopya hükümeti Tigray'da 6 ay görev yapacak geçici yönetimi kurdu

ADDİS Etiyopya hükümeti, Tigray bölgesinde federal hükümetin gözetiminde 6 ay görev yapacak geçici yönetimin kurulduğunu açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu düzenlemesiyle oluşturulan yönetim, 6 ay boyunca güvenliğin sağlanması, çatışmalarda zarar gören altyapının onarılması ve kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesinden sorumlu olacak.

Yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü de sağlayacak yönetimin, 6 ay içinde özgür ve şeffaf seçimlerin yapılabilmesi için gerekli koşulları oluşturması hedefleniyor.

Hükümet, açıklamasında, anlaşma çerçevesindeki çözüm çabalarının isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) engellemeleri nedeniyle sonuçsuz kaldığını, son çatışmaların ise örgütün yenilgisiyle sonuçlandığını savundu.

TPLF'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tigray'daki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla federal hükümet ile TPLF arasında Pretoria Anlaşması imzalanmıştı.