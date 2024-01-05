Etiyopya\'nın Tigray bölgesinde gıda yetersizliği nedeniyle 860\'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde gıda yetersizliği nedeniyle Eylül 2023'ten bu yana 860'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Tigray İletişim Bürosu Başkanı Redai Halefom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki gıda krizine dikkati çekerek Eylül 2023'ten bu yana 860'tan fazla kişinin açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölgedeki krizin medyaya yansıyandan daha kötü olduğuna dikkati çeken Halefom, Tigray bölgesindeki insani durumla ilgili, "Bu kıtlık Tigray tarihinin en kötüsü olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Halefom, Tigray'da devam eden gıda yetersizliği sorununa karşı derhal adım atılması gerektiğini belirterek aksi durumda krizin derinleşebileceği uyarısı yaptı.

Tigray'daki insani kriz

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 yıllarında isyancılarla süren çatışmalarda Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış ve bölgede büyük bir insani dram yaşanmıştı.

Etiyopya'da federal hükümet, isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 2022'de barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçerken insani yardımların durması ve kuraklık nedeniyle bölgede insani kriz başlamıştı.

Tigray Geçici Bölgesel Yönetim Ofisi, bölge nüfusunun yüzde 91'inin açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

Tigray'daki Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı ve Mekele Üniversitesinin yaptığı ortak araştırmaya göre ise barış anlaşmasının yapıldığı Kasım 2022'den Eylül 2023'e kadar bölgedeki 1329 kişi açlıktan ölmüştü.

Araştırmada, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yardımları kesmesinin ölümlerin başlıca nedenlerden biri olduğuna işaret edilerek yardımların kesildiği dönemden itibaren ölenlerin sayısının her ay arttığı, Tigray'daki ölümlerin yarısından fazlasına gıda yetersizliğinin sebep olduğu belirtilmişti.