Etiyopya Ordusu, Amhara Eyaletinde 45 Sivili Öldürdü - Son Dakika
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Etiyopya Ordusu, Amhara Eyaletinde 45 Sivili Öldürdü

Etiyopya Ordusu, Amhara Eyaletinde 45 Sivili Öldürdü

Etiyopya ordusunun, milislere destek olduğu gerekçesiyle geçen ay Amhara eyaletinde 45 sivili öldürdüğü belirtildi. Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, askerlerin benzer gerekçelerle daha fazla sivili öldürmüş olabileceğini ve öldürülen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Kasım 2022'de TPLF ile barış anlaşması imzalayan federal hükümet, bölgedeki silahlı örgütleri silahsızlandırmaya başlamıştı.

13.02.2024 22:53
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Etiyopya ordusunun, milislere destek olduğu gerekçesiyle geçen ay Amhara eyaletinde 45 sivili öldürdüğü belirtildi.

Etiyopya meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonundan (EHRC) yapılan yazılı açıklamada, eyaletteki milisleri desteklediği ileri sürülen 45 sivilin askerlerce yargısız infaza kurban gittiği kaydedildi.

Komisyon, askerlerin benzer gerekçelerle daha fazla sivili öldürmüş olabileceğini belirtirken, öldürülen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini aktardı.

Merawi kasabasında ocak ayında yaşanan katliam, ordu ve Fano adını taşıyan milisler arasında aylardır süren çatışmaların ardından geldi.

Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) barış anlaşması imzalayan federal hükümet, bölgedeki tüm silahlı örgütleri silahsızlandırmaya başladı.

Federal hükümetin talimatlarına uymayan ve TPLF'ye karşı bir dönem orduyu destekleyen "Fano" milisleri, orduyla çatışmayı sürdürüyor.

Eyalette çatışmalardan ötürü Ağustos 2023'ten bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Kaynak: AA

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