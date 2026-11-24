Etkili kar yağışı Abant Gölü Milli Parkı'nı beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı, yeşil alanları, göl çevresini ve çam ormanını beyaz örtüyle kapladı. Öğleden sonra hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü milli parkta tatilciler kar altında göl çevresinde yürüyüş yaptı.
BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Hava sıcaklığının öğleden sonra sıfır derece olarak ölçüldüğü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte yeşil alanlar, göl çevresi, çam ormanı beyaz örtüyle kaplandı. Milli parka gelen tatilciler, kar yağışı altında göl çevresinde yürüyüş yaptı.
Kaynak: DHA
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