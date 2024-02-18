Etkili olan dolu yağışı Adana'yı beyaza bürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Etkili olan dolu yağışı Adana'yı beyaza bürüdü

Etkili olan dolu yağışı Adana\'yı beyaza bürüdü

Adana'nın Karataş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle her taraf beyaza büründü. Yağan aşırı yağmur ve dolu nedeniyle deniz de renk değiştirdi. Vatandaşlar, Karataş'ta ilk kez böyle bir dolu yağışı gördüklerini belirtti.

18.02.2024 22:42  Güncelleme: 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etkili olan dolu yağışı Adana'yı beyaza bürüdü

Dolunun ardından başlayan yağmur nedeniyle denizin rengi değişti

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Kent merkezinde bahar gibi bir hava hakimden Adana'ya 40 kilometre uzaklıktaki sahil ilçesi Karataş'ta dolu ve yağmur etkili oldu. Bir anda başlayan dolu nedeniyle kar yağmış gibi her taraf beyaza büründü. Yağan aşırı yağmur ve dolu nedeniyle deniz de renk değiştirdi. Denizin bir kısmı çamur rengini alırken bir kısmı ise mavi kaldı. Vatandaşlar, ise Karataş'ta ilk kez böyle bir dolu yağışı gördüklerini belirterek, "Kar gibi dolu yağdı. Burası sıcak bir yer olduğu için hiç kar yağmaz ama bu dolu karı aratmadı. Her yer bembayaz oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Karataş, Adana, Yağan, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etkili olan dolu yağışı Adana'yı beyaza bürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:25:35. #1.12#
SON DAKİKA: Etkili olan dolu yağışı Adana'yı beyaza bürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement