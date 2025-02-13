Etna Yanardağı'ndan Kül ve Lav Püskürtmeleri

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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son günlerdeki volkanik hareketlilik sürüyor.

Ulusal basında yer alan haberlerde "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" olarak anılan kraterin güney yamacında hafta sonunda oluşan çatlaktan sızan lav akıntısının devam ettiği, diğer taraftan güneydoğu kraterinin de kül püskürttüğü bildirildi.

Yanardağın güneydoğu kraterinin püskürttüğü küllerin 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Yükselen kül bulutu nedeniyle Ada'nın etrafındaki hava sahasının belli bölümlerinin sabah saatlerinde uçuşa kapatıldığı kaydedildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı özelliğini taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.