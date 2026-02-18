ETÜ\'de Psikolojik Danışma Merkezi Açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) çocuklara, ailelere ve yetişkin bireylere psikolojik danışma hizmetinin verileceği merkez açıldı.

ETÜ Rektörlük Binası'nda 6 yıl önce üniversite öğrencilerine hizmet vermek için kurulan "Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi", düzenlenen programla halkın hizmetine açıldı.

Merkez bünyesinde bireysel psikolojik danışma odası, eğitim ve gözlem odası ile oyun ve görüşme odaları bulunuyor.

"Hizmet alanını genişleterek Erzurum halkına da kapılarını açtı"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, açılışta, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, öğrencilerin ruh sağlığını desteklemeye yönelik seminerler, söyleşiler, akran atölyeleri ve çeşitli psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Bireysel psikolojik danışmanlık hizmetini aktif sürdüren merkezde, koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmalarının eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini anlatan Çakmak, "Merkezimiz hizmet alanını genişleterek Erzurum halkına da kapılarını açtı. Merkezimizde çocuklara, ailelere ve yetişkin bireylere yönelik psikolojik danışma hizmeti sunulacak. Üniversiteleri yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten kurumlar olarak değil, bulunduğu şehrin sosyal gelişimine rehberlik eden ve toplumsal iyi oluşu destekleyen yapılar olarak görüyoruz." dedi.

Çakmak, merkezin bilgi üreten ve bilimsel birikimi toplumla buluşturan bir uygulama alanı niteliği de taşıyacağını belirterek, merkezin üniversiteye ve şehre önemli katkılar sunacağını aktardı.

"Bu hizmete artık halkımız rahatlıkla erişebilecek"

Merkezin müdürü Doç. Dr. Sümeyye Ulaş da 2020 yılında kurulan birimin bugünden itibaren halka açıldığını ifade ederek, "Halkımızdan ihtiyaç duyan genç, yetişkin, çocuk ya da ebeveynlerin zorlandıkları noktalarda destek alabilecekleri profesyonel zeminde hizmet sunmaya başlıyoruz. Üniversite olarak bu hizmete artık halkımız rahatlıkla erişebilecek ve psikososyal destek alabilecek. Çünkü psikolojik sosyal hizmetler her zaman erişilebilir olmuyor, sosyal ve ekonomik engeller olabiliyor." diye konuştu.

Merkezde temel olarak çocukluk döneminde gelişimsel ve duygusal davranışlar, sosyal beceri eksiklikleri, ergenler için kariyer döneminde sınav kaygısı ve sınavlara hazırlık ile yetişkinlere yönelik çeşitli konularda çalışma ve eğitimler verileceğini söyleyen Ulaş, bu hizmetlerin şimdilik ücretsiz olduğunu, ücret politikasının daha sonra belirleneceğini dile getirdi.

Açılış kapsamında çocuklarıyla merkeze gelen ebeveynlere "Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Ebeveyn Olmak" eğitimi verildi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, aileler, akademisyenler ve davetliler katıldı.