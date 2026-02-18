ETÜ'de Psikolojik Danışma Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ'de Psikolojik Danışma Merkezi Açıldı

ETÜ\'de Psikolojik Danışma Merkezi Açıldı
18.02.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, halk için psikolojik danışma hizmeti sunan bir merkez açtı.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) çocuklara, ailelere ve yetişkin bireylere psikolojik danışma hizmetinin verileceği merkez açıldı.

ETÜ Rektörlük Binası'nda 6 yıl önce üniversite öğrencilerine hizmet vermek için kurulan "Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi", düzenlenen programla halkın hizmetine açıldı.

Merkez bünyesinde bireysel psikolojik danışma odası, eğitim ve gözlem odası ile oyun ve görüşme odaları bulunuyor.

"Hizmet alanını genişleterek Erzurum halkına da kapılarını açtı"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, açılışta, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, öğrencilerin ruh sağlığını desteklemeye yönelik seminerler, söyleşiler, akran atölyeleri ve çeşitli psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Bireysel psikolojik danışmanlık hizmetini aktif sürdüren merkezde, koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmalarının eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini anlatan Çakmak, "Merkezimiz hizmet alanını genişleterek Erzurum halkına da kapılarını açtı. Merkezimizde çocuklara, ailelere ve yetişkin bireylere yönelik psikolojik danışma hizmeti sunulacak. Üniversiteleri yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten kurumlar olarak değil, bulunduğu şehrin sosyal gelişimine rehberlik eden ve toplumsal iyi oluşu destekleyen yapılar olarak görüyoruz." dedi.

Çakmak, merkezin bilgi üreten ve bilimsel birikimi toplumla buluşturan bir uygulama alanı niteliği de taşıyacağını belirterek, merkezin üniversiteye ve şehre önemli katkılar sunacağını aktardı.

"Bu hizmete artık halkımız rahatlıkla erişebilecek"

Merkezin müdürü Doç. Dr. Sümeyye Ulaş da 2020 yılında kurulan birimin bugünden itibaren halka açıldığını ifade ederek, "Halkımızdan ihtiyaç duyan genç, yetişkin, çocuk ya da ebeveynlerin zorlandıkları noktalarda destek alabilecekleri profesyonel zeminde hizmet sunmaya başlıyoruz. Üniversite olarak bu hizmete artık halkımız rahatlıkla erişebilecek ve psikososyal destek alabilecek. Çünkü psikolojik sosyal hizmetler her zaman erişilebilir olmuyor, sosyal ve ekonomik engeller olabiliyor." diye konuştu.

Merkezde temel olarak çocukluk döneminde gelişimsel ve duygusal davranışlar, sosyal beceri eksiklikleri, ergenler için kariyer döneminde sınav kaygısı ve sınavlara hazırlık ile yetişkinlere yönelik çeşitli konularda çalışma ve eğitimler verileceğini söyleyen Ulaş, bu hizmetlerin şimdilik ücretsiz olduğunu, ücret politikasının daha sonra belirleneceğini dile getirdi.

Açılış kapsamında çocuklarıyla merkeze gelen ebeveynlere "Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Ebeveyn Olmak" eğitimi verildi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, aileler, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ETÜ'de Psikolojik Danışma Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler “Helal olsun“ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:40:00. #7.11#
SON DAKİKA: ETÜ'de Psikolojik Danışma Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.