ETÜ'den Kırsal Mahallelere Bilim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ETÜ'den Kırsal Mahallelere Bilim Desteği

ETÜ\'den Kırsal Mahallelere Bilim Desteği
27.06.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ, kırsal mahallelerde çiftçilere ve çocuklara bilim iletişimi ile tarım bilgisi sağladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademisyenleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öncülüğünde başlatılan ve bilimin topluma daha etkili biçimde duyurulmasını amaçlayan "Bilim İletişimi Ofisi" Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler ve çocuklarla bir araya geldi.

Yakutiye ilçesine bağlı Altınbulak Mahallesi'nde "Bilim Kafe" etkinliği çerçevesinde "Minik Mucitler, Büyük Hayaller", "Sürdürülebilir Tarım" ve "Sağlıklı Gelecek" programlarıyla, çocuklar ve mahalle sakinlerine kapsamlı bilgi aktarıldı.

Altınbulak Mahallesi Millet Konağı bahçesinde kurulan stantta uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan çocuklar, güzel vakit geçirip doyasıya eğlendi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerin temel misyonlarından "topluma katkı" bağlamında bilgiyi topluma aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok konuya ilgi gösterdiklerini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Burada yapılan çalışmaların verimlilik noktasında birçok zaman verimin düşük olduğuyla ilgili eleştiriler, sıkıntılar aksettiriliyor. Biz de bu anlamda aslında gerek soğuğa karşı dayanıklı tohum noktasında, gerekse de bölgemizin iklim şartlarına uygun yetiştirilebilecek tohumculuk, yerli ve milli tohumun yetiştirilmesi noktasında birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da şimdi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümümüzden hocamız, biyo-tarım noktasında köylülerimizi bilgilendiriyor. Köylülerimiz, daha bilinçli ekim yapabilecekler. Hangi tohumları hangi şartlarda nasıl kullanacaklarını öğrenecekler ve bu anlamda elde edilen ürünün verimi de çok daha yüksek olacak."

"Toplumsal katkı bağlamında bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Çakmak, sadece tarım ve hayvancılık alanıyla değil sağlık alanında da vatandaşların bilgilendirildiğini anlatarak, "Hem köylülerimizle birlikte bir araya gelmiş olmak hem çocuklarımıza bu anlamda 21. yüzyılın becerilerini anlatma noktasında atölye çalışmaları yaptırmak, köylülerimizi gerek tarım ve hayvancılık, gerekse sağlık noktasında bilgilendirmek için bugün buradayız ve toplumsal katkı bağlamında bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Altınbulak Mahallesi Muhtarı Nuri Demir de hayata geçirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemizin yapmış olduğu etkinlikten çok fayda göreceğiz inşallah. Birbirimizle anlaşarak konuşarak daha iyi verim almak için çok güzel çalışmalarımız olacak. Bu konuda hocalarımız güzel bilgiler verdiler, bilgilendirdiler. Belki bilmediğimiz şeyler çok var. Üniversitemizin atmış olduğu bu adımdan faydalanarak bunları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

erzurum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel ETÜ'den Kırsal Mahallelere Bilim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti

15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
21:45
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 17:09:30. #7.13#
SON DAKİKA: ETÜ'den Kırsal Mahallelere Bilim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.