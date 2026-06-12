ETÜ'den TÜBİTAK Destekli Yapay Zeka Projesi - Son Dakika
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ETÜ'den TÜBİTAK Destekli Yapay Zeka Projesi

12.06.2026 09:57
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde yapay zeka ile beslenme önerileri geliştiren projeye TÜBİTAK desteği.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) görev yapan akademisyenler ile bir yüksek lisans öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka tabanlı beslenme projesi, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nursena Bayğın yürütücülüğünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Handan Akalın ile yüksek lisans öğrencisi İlknur Akcaba çalışma yaptı.

Hazırlanan "Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Beslenme Planları: Metabolomik Verilerin Analizi ve Uygulaması" projesi TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, bireylerin metabolomik profilleri, klinik sağlık verileri ve yaşam tarzı özellikleri birlikte analiz edilerek yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş beslenme önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, derin öğrenme ve gelişmiş makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bireylerin fizyolojik özelliklerine uygun beslenme önerileri sunabilen yenilikçi bir karar destek sistemi tasarlanacak.

Geliştirilecek sistemde açık kaynaklı sağlık ve metabolomik veri setlerinden yararlanılarak, farklı veri türlerinin birlikte değerlendirilmesiyle daha doğru ve kişiye özel öneriler üretilmesi amaçlanıyor.

Sistemin, sağlıklı yaşam farkındalığının artırılmasına, obezite ve metabolik hastalıklarla mücadelede bilimsel temelli çözümler sunulmasına ve gelecekte geliştirilebilecek mobil sağlık uygulamalarına altyapı oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ETÜ'den TÜBİTAK Destekli Yapay Zeka Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yeliz Gürkan Yeliz Gürkan:
    iyi tabi ama yapay zeka filan her işe çare midir anlamıyorum arkadaş insanın kendi yediğinin hesabını tutması daha mı zor bu teknoloji işleri aşırı komplike hale getiriyor bence insanlar basit beslenme kurallarını bile uymuyor yani bu sistem kimin işine yarayacak diye soruyorum hocalar bilimsel mi ama hayat pratiği başka oluyor 0 0 Yanıtla
  • Arzu Temur Arzu Temur:
    Erzurum'da böyle bir projeye destek verilmesi sevindirici olsa da yerel halk bundan ne kadar faydalanabilecek merak ettim. Üniversitede yapılan araştırmaların şehir sakinlerine ulaşması da önemli. 0 0 Yanıtla
  • Fatma Uslucan Fatma Uslucan:
    yapay zeka destekli beslenme projesi güzel bi gelişme ama bunun için ne kadar bütçe harcandığını merak ediyorum yani devlet desteği alırken israf olmadığından emin olmak gerekir diye düşünüyorum böyle projelerde şeffaflık olması lazım yoksa sadece büyük söz verip sonra hiçbir sonuç çıkmaması geleneksel hale geldi 0 0 Yanıtla
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