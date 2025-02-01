ETUCE Avrupa Direktörü'nden Eğitim-Bir-Sen'e Ziyaret

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Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Avrupa Direktörü Jelmer Evers, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a ziyarette bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Eğitim-Bir-Sen ile Eğitim Enternasyonali (EI) ve ETUCE arasında ilerleyen süreçte daha yakın işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Eğitim-Bir-Sen'in eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruyan, onlar adına onlarca kazanıma imza atan, birçok sorunun çözümünü sağlayan bir sendika olduğunu belirten Yalçın, farklı ülkelerin sendikalarıyla dayanışma ve tecrübe paylaşımının önemini ifade etti.

Evers ise Eğitim-Bir-Sen'i ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu açıklayarak, sendikanın faaliyetleri ve yayınlarından oldukça etkilendiğini kaydetti.