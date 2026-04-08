EURIE 2026 Zirvesi Devam Ediyor
08.04.2026 14:21
İstanbul'da düzenlenen EURIE 2026'da yapay zeka ve kadın akademisyenlerin rolü ele alındı.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 11'incisi düzenlenen 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026) ikinci gününde devam ediyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu zirve, paralel oturumlarla gerçekleşen panel ve workshoplarla sürüyor.

Ayrıca zirve bu yıl 9'uncusu gerçekleşen, üniversiteler, girişimciler, yatırımcılar, teknoloji transfer ofisleri ve iş dünyasını aynı platformda buluşturan girişimciliğin desteklenmesine ve yenilikçi fikirlerin somut projelere dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlayan "Imagine Tomorrow" etkinliğine de gün boyu ev sahipliği yapıyor.

Zirvede, Sezer Komsuoğlu başkanlığında yapılan "Yapay Zeka Çağında Yükseköğretim ve Kadın Akademisyenler: Deneyimler, Fırsatlar ve Gelecek Beklentileri" panelinde Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahar Demirel ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Ayataç konuşmacı olarak yer aldı.

Demirel, "Üniversitelerin yapay zeka bölümlerindeki profesörlerin yaklaşık yüzde 80'ini erkek, büyük yapay zeka konferansında sunulan makale yazarlarının yüzde 18- 20'si kadın. Teknik rollerdeki kıdemli kadınlar aynı roldeki erkeklere göre yapay zeka araçlarını iş süreçlerine entegre etmede yüzde 16 oranında daha hızlı davranıyor. Bizler yeniliği kullanmakta karşı cinsten daha atak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İnşaat mühendisliği alanında eğitim aldığını aktaran Demirel, erkek egemen bir disiplinde kadın araştırmacı olmanın yapısal engellerini yaşayarak deneyimlediğini aktardı.

Demirel, akademide kadın olmanın bir meslek icra etmek değil dönüşümün ta kendisi olduğunu, yapay zekanın akademiyi dönüştüren bir kavram olduğunu ve oyunun kurallarını değiştirdiğini belirterek, "Artık bir tıkla çoğu makalenin bağlantılı olarak atıflarını bulabiliyoruz. Literatür taraması konusunda binlerce makaleyi saniyeler içerisinde analiz eden taramalar yapıyoruz, büyük ve karışık veri setlerini otomatik işleyen yapay zeka modelleri araştırmacılara çok büyük zaman kazandırıyor. Bu biz kadın akademisyenler için önemli bir ayrıntı çünkü yayın ve akademik süreçten arta kalan zaman ne kadar çok olursa çoklu görülmeyen yüklerimize ayırdığımız zaman da artacak." diye konuştu.

Yapay zekanın yayında ve tezlerde kullanımının etik sınırı aşmaya başladığını kaydeden Demirel, yapay zekanın geçmiş verilerden öğrendiğini ve yanlış öğretilerde ön yargılarla devam etmek durumunda kaldığını aktardı.

"Yalnızca teknolojiyi kullanan değil, sınırları çizen bireyler olmak durumundayız"

Demirel, "Akademisyen olarak neler yapmalıyız? Toplumsal ön yargıların dijital dünyada kök salmasını engelleyen denetçiler olmalıyız. Teknoloji politikalarına eleştirel ve kapsayıcı perspektifler sunmalıyız. Çeşitli veri setlerinin oluşturulmasına katkı sunmalıyız. Kadını ve aileyi önceleyen bizler gibi merkezler aracılığıyla dönüşümü yönlendiren kurumsal güç olmalıyız. Bizler yalnızca teknolojiyi kullanan değil, sınırları çizen bireyler olmak durumundayız." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hatice Ayataç ise "Yapay Zeka Çağında Kadın Akademisyenlerin Yükselen Rolü: Eşitlik ve kurumsal dönüşüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Ayataç, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) alanındaki kadın araştırmalarının halen çok yeterli olmadığına vurgulayarak, kız öğrencilerin mühendislikten uzak tutulmaya çalışıldığını ve STEM alanında kadınların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Öncelikli görevlerinin bilimsel çalışmalara kadınları daha fazla katabilmek olduğunu aktaran Ayataç, "Kadınların yaptığı mesleklerin özellikle yüzde 29'u yapay zekanın getirmiş olduğu süreçten daha fazla etkileniyor. Bu da bir dezavantaj. Erkeklerin yapmış olduğu işler genellikle yapay zeka tarafından henüz yeterince etkilenmiyor." dedi.

Zirvede, "Sıralamaların Ötesinde-Stratejik Ortaklıkların ve Araştırmanın Teşvik Edilmesi", "Pandemi Sonrası Dönemde Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin ve Deneyimin Geliştirilmesi: Yenilikçi ve Kapsayıcı Uygulamalar", "EURIE ile Dünyayı Keşfet: Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan", "Ulusötesi Eğitimde Gelecek: Değişen Küresel TNE Manzarası için Avrupa Uygulamalarından Dersler", "Personel Gelişimi Yoluyla Uluslararasılaşma", "EURIE ile Dünyayı Keşfet: Brezilya", "EURIE ile Dünyayı Keşfet: Pakistan" panelleri ile "Sürdürülebilir etki için üniversite işbirlikleri" özel oturumu da yapıldı.

Gün boyu devam eden zirvenin ikinci günü "Günümüzde Uluslararası Öğrenci Temini: "İlk Temas'tan Kültürel Yeterliliğe: Kültürlerarası Bir Bakış Açısıyla İşe Alım Sürecini Yeniden Düşünmek", "EURIE ile Dünyayı Keşfet: Filistin", "Kapsamlı Uluslararasılaşma için Küresel Etkileşim Stratejileri", "Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Veri ve Eğilimler", "ABD Üniversitelerinin Küresel Etkileşim Stratejileri", "Karma Yoğun Programlar" ve "Dijital Dönüşüm Çerçevesinde Yapay Zeka ve Türkçe Eğitimi" panelleri, "Uluslararası üniversite birlikleri", "Türkiye'den Dünyaya: Sınır Ötesi Üniversitelerde Yeni Dönem Yükseköğretim Kurulu", "Yapay Zeka ve İş ile Eğitimin Dönüşümü" ve "Üniversite Rektörleri Paneli" özel oturumlarının ardından sona erecek.

Kaynak: AA

