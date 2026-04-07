EURIE 2026 Zirvesi İstanbul\'da Gerçekleşti

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 11'incisi düzenlenen 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026), dünyanın önde gelen üniversitelerini, akademisyenleri ve yükseköğretim sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirdi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu zirveye, 100'ün üzerinde konuşmacı ve 50 ülkeden 300 kurum katıldı.

Programın açılışında konuşan EURAS ve EURIE Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, zirvenin her yıl olduğu gibi uluslararası yükseköğretimde yeni işbirliklerine vesile olacağına inandığını söyledi.

Filistin, Lübnan ve İran başta olmak üzere zulüm altındaki toplum ve ülkelerin maruz kaldıkları insanlık dışı muamelenin son bulması temennisini dile getiren Aydın, "Coğrafyamızda insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve ciddi kapanmaz yaralara yol açan bu savaşların bir sonucu olarak uçuş ve ulaşım kısıtlamaları ve birtakım sorunlar dolayısıyla aramızda bulunamayan değerli paydaşlarımızın selamlarını, başarı dileklerini ve burada olamadıkları için duydukları derin üzüntüyü sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.

Aydın, insanlığın tarih boyunca pek çok krizle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Küresel felaketler, finansal krizler, salgın hastalıklar, toplumsal eşitsizlikler, zorunlu göçler, savaşlar, enerji ve su kaynaklarının tüketimi gibi insanlığın geleceğini tehdit eden pek çok sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. Tüm bu küresel sorunlar insanlığın geleceği için önemli birer uyarı niteliğinde olup sadece bir ülkenin ya da bir bölgenin değil tüm insanlığın ortak sorunu durumundadır." diye konuştu.

UNESCO verilerine göre dünya genelinde yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısının 264 milyona ulaştığını belirten Aydın, "Bu rakam 2020'den bu yana 25 milyonluk bir artış ve 2000 yılındaki öğrenci sayısının ise iki katından daha fazladır. Böylesine dinamik bir ortamda üniversiteler artık yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda küresel krizlere çözüm geliştiren ve insanlığa katkı sunan merkezler olmak durumundadırlar." ifadelerini kullandı.

Aydın, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın önemine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizde kaliteyi ve işbirliğini artırmanın, küresel ölçekte rekabetçi hale gelmenin yanı sıra küresel sorunlara çözüm üretebilmek için farklı bakış açılarına, yani bir başka deyişle kültürler arasında köprüler kuracak küresel vatandaşlara, üniversitelerimizin uluslararası tanınırlığına sınırları aşan bilgiye ve stratejik ortaklıklara ihtiyacımız vardır. Zira küresel bir dünyada yaşadıkları coğrafyanın dışına çıkamayan hiçbir kurumun tek başına hak yaratması veya stratejik hedeflere ulaşması mümkün değil. Öte yandan, üniversiteler arasındaki uluslararası çalışmaların beraberinde getirdiği eğitim diplomasisi, günümüzde ülkeler arasında uzun vadeli barış ve işbirliğini sağlamak için hayati bir araç olarak da önümüze çıkmaktadır."

EURIE'nin 11 yıldır yükseköğretimde işbirliklerini teşvik eden öncü platformlardan biri olduğunu söyleyen Aydın, akademik ortaklıkları güçlendirme ve bilgi paylaşımını artırma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Açılış programına, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.

Zirve, 9 Nisan'a kadar 50 paralel oturumda çeşitli panel, oturum ve workshoplarla devam edecek.