EURO 2024'te A Milli Takım Maçları Sakarya'da Dev Ekrandan İzlenecek - Son Dakika
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EURO 2024'te A Milli Takım Maçları Sakarya'da Dev Ekrandan İzlenecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maçları, Sakarya'da Millet Bahçesi'ne kurulacak dev ekrandan takip edilebilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, EURO 2024'te Türkiye'nin maçlarını izlemek isteyenleri Millet Bahçesi'ne davet etti. A Milli Takım'ın F grubundaki maçları ise 18 Haziran Salı günü Gürcistan, 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ve 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile yapılacak.

13.06.2024 13:53
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maçları, Sakarya'da dev ekrandan takip edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Türkiye'nin maçlarının Millet Bahçesi'ne kurulacak dev ekranda izlenebileceği belirtildi.

Açıklamada, "EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımı'mızı gönülden destekliyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte milli heyecanı yaşamak için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruyoruz. Milli heyecana ortak olmak isteyen herkesi Millet Bahçesi'ne davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

F grubundaki ay-yıldızlıların 18 Haziran Salı 19.00'da Gürcistan, 22 Haziran Cumartesi 19.00'da Portekiz, 26 Haziran Çarşamba 22.00'de Çekya ile mücadele edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel EURO 2024'te A Milli Takım Maçları Sakarya'da Dev Ekrandan İzlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024'te A Milli Takım Maçları Sakarya'da Dev Ekrandan İzlenecek - Son Dakika
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