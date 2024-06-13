EURO 2024'te A Milli Takım Maçları Sakarya'da Dev Ekrandan İzlenecek

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maçları, Sakarya'da dev ekrandan takip edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Türkiye'nin maçlarının Millet Bahçesi'ne kurulacak dev ekranda izlenebileceği belirtildi.

Açıklamada, "EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımı'mızı gönülden destekliyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte milli heyecanı yaşamak için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruyoruz. Milli heyecana ortak olmak isteyen herkesi Millet Bahçesi'ne davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

F grubundaki ay-yıldızlıların 18 Haziran Salı 19.00'da Gürcistan, 22 Haziran Cumartesi 19.00'da Portekiz, 26 Haziran Çarşamba 22.00'de Çekya ile mücadele edeceği belirtildi.