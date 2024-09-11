49 Yaşında Üniversiteyi Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

49 Yaşında Üniversiteyi Kazandı

49 Yaşında Üniversiteyi Kazandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ev hanımı Nevin Tahtacı, kitre bebek ve minyatür araç gereçleri kullanarak yaptığı eserlerle önce 'Sanatçı Tanıtım Kartı' aldı, ardından da çok istediği sanat ve tasarım fakültesini kazandı.

11.09.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Nevin Tahtacı, kitre bebek ve minyatür araç gereçleri kullanarak yaptığı eserlerle önce "Sanatçı Tanıtım Kartı" aldı, ardından da çok istediği sanat ve tasarım fakültesini kazandı.

"Tosya fesi" alanındaki çalışmaları dolayısıyla 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na layık görülen Tahtacı, sanatsal çalışmalarına devam etti.

Yaptığı çalışmaları akademik olarak güçlendirmek isteyen Tahtacı, girdiği üniversite sınavını kazanarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümüne yerleşti.

Tahtacı, AA muhabirine, el sanatlarına 27 yıl önce merakından başladığını, yapa söke kendi kendine Tosya fesi yapmayı öğrendiğini söyledi.

Tosya'da 2018'de açılan kitre bebek kursuyla yeni insanlarla ve yeni ürün modelleriyle tanıştığını anlatan Tahtacı, "Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan'ın girişimleriyle ilçede kurs açıldı. Kafamdaki projeleri hayata geçirmek için kursa katıldım. Bebeklere fes yapmam istendi. Bunu geliştirerek zamanla minyatürünü yaptım. Kitre bebekler, Tosya fesinden yaka iğneleri yaptım. Bunlar bana sanatçılık getirdi." dedi.

"Şimdi o okulun toprağını öpmeye hazırım"

Daha sonra çeşitli sergilere katıldığını belirten Tahtacı, "Bu sergilerde Leyla Özder hocamla tanıştım. O zaman üniversiteye ziyaret için gittiğimde öğrencilere, 'Siz elinizdeki imkanların kıymetini bilmiyorsunuz, ben olsam okulun toprağını öperim' demiştim. Şimdi o okulun toprağını öpmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Ortaokul ve liseyi açıktan bitirdiğini dile getiren Tahtacı, "Bu sene üniversite sınavına girdim. 49 yaşındayım ve ilk tercihime, Hacı Bayram Veli Üniversitesine girmiş bulunmaktayım. Orada pratiğimi geliştirip yapmaya çalıştığım şeyleri, birikimlerimi daha profesyonel, daha muntazam şekilde hocalardan alacağım. Hayalim olan Hacı Bayram Veli Üniversitesine öğrenci olarak gidiyorum. Güzel şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Üniversiteyi kazandığını duyanların farklı yorumlar yaptığını aktaran Tahtacı, şöyle devam etti:

"Bana 'Bu yaştan sonra okul senin neyine' diyorlar. Gençlerimiz aslında elindeki imkanların farkında değiller. Ben buna çok üzülüyorum. Keşke annem babam beni okutsaydı. Ahdım vardı benim, '70 yaşıma da girsem ben o okulu okuyacağım' diye. Ben hayallerimin peşine gidiyorum. Bir hayal kurdum ama zamanla bu kadar teferruatlı olacağını düşünmedim. Hayaldi, gerçek oldu. Bu okula gittiğimde çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Eşim başta karşı çıkıyordu ama şimdi en büyük destekçim. Bana inananlara teşekkür ediyorum."

Tahtacı, sınavda aldığı puanın başka bölümler için de yeterli olduğunu vurgulayarak, "El sanatlarıyla alakalı bölümleri seçtim. Gerçekleştirmek istediğim hayallerim olduğu için bu bölümü seçtim. Kültürel zenginliklerimizi yaşatmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, kastamonu, Güncel, Bebek, Tosya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 49 Yaşında Üniversiteyi Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: 49 Yaşında Üniversiteyi Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement