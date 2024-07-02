Ev Hayvanı Kimliklendirme Çalışmasıyla 2 Milyon 371 Bin 788 Hayvan Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ev Hayvanı Kimliklendirme Çalışmasıyla 2 Milyon 371 Bin 788 Hayvan Kaydedildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ev hayvanlarının kimliklendirilmesi çalışması kapsamında 2021'den bu yana kaydedilen ev hayvanı sayısı 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı.

02.07.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ev hayvanlarının kimliklendirilmesi çalışması kapsamında 2021'den bu yana kaydedilen ev hayvanı sayısı 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, ev hayvanı sahipleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında hayvanlarını kimliklendiriyor. Bunlar Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydediliyor.

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri giriliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sistemde kayıt altında tutuluyor.

Düzenleme kapsamında ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmekle yükümlü bulunuyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den itibaren kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1 milyon 421 bin 622'si kedi, 950 bin 125'i köpek, 41'i gelincik olmak üzere 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı.

Sistem kapsamında kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve bunlar el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Böylece sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak tespit edilebiliyor. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınıyor.

Beyanname verip kayıt işlemi yaptırmayanlara para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sahiplerinin mikroçip uygulaması ve kayıt işlemlerinde karşılaştığı güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahiplerine 31 Aralık 2022'ye kadar il ve ilçe müdürlüklerine beyannameyle müracaat imkanı tanımıştı. Beyanname verenlere mikroçip uygulamasını ve kayıt işlemini takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlayabilmeleri fırsatı tanındı. Bu kapsamda bildirimi yapılmış ev hayvanlarına yönelik işlemlerin 30 Haziran'a kadar tamamlanması gerekiyordu.

Söz konusu sürede toplam 552 bin 127 beyanname alındı. Bunlardan bugüne kadar 244 bin 259'ü için kayıt yapıldı.

Beyanname verilmesine karşın kaydettirilmeyen hayvanların sahiplerine idari para cezası verilecek.

Sahip değişikliği

Sahip değişikliği durumunda "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna işletmesi gerekiyor.

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması zorunluluğu bulunuyor.

Söz konusu hayvanların yurt içi nakillerinde de pasaportlarının bulundurulması isteniyor. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanıyor.

Sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabiliyor.

6 aylığa kadar olan ev hayvanlarının sahiplerinin, il/ilçe müdürlüklerine ya da serbest veteriner hekimlere başvurmaları durumunda, kimliklendirme ve kayıt işlemleri yapılabiliyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hakları, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev Hayvanı Kimliklendirme Çalışmasıyla 2 Milyon 371 Bin 788 Hayvan Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:33:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ev Hayvanı Kimliklendirme Çalışmasıyla 2 Milyon 371 Bin 788 Hayvan Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement