Ev Hemodiyalizle Sağlıklı Bebek

Sakarya'da diyalize girdiği süreçte erken doğum yapan ve iki aylıkken bebeğini kaybeden Hülya Küçük, 2 yıl evde hemodiyaliz tedavisinin ardından sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) tedavi gören diyaliz hastaları, eğitim almalarının ardından ücretsiz temin edilen ev hemodiyalizi cihazıyla ikametlerinde tedaviye devam edebiliyor.

2020 yılında diyaliz tedavisi görmeye başlayan hastalardan 34 yaşındaki Hülya Küçük, erken doğumla dünyaya gelen bebeğini 52 gün sonra kaybetti. 3 yıllık tedavisinin ardından 2023'te evde hemodiyaliz hizmeti almaya başlayan Küçük, başarılı gebelik sürecinin ardından 2,5 ay önce bir erkek bebek dünyaya getirerek anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ile SEAH Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hamat Dheir de Küçük'ü evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ve tebriklerini iletti.

Doç. Dr. Özdemir, AA muhabirine, ev hemodiyalizinin birçok avantajı olduğunu belirterek, "Eğitimini aldıktan sonra uykudayken bunu bağlayabiliyor. Gündelik ve sosyal yaşantısını etkilememiş oluyor. Kullandığı ilaç sayısı çok daha az oluyor, bu da hastalarımız için büyük bir kolaylık oluyor." dedi.

Ev hemodiyalizi tedavisi görmek isteyen vatandaşların kamu hastanelerine başvurabileceklerine değinen Özdemir, 2 ila 3 ay süren eğitimin ardından başarıyla tamamlanması halinde ücretsiz temin edilen cihazı alabileceklerini kaydetti.

Prof. Dr. Hamat Dheir de eğitimden sonra hastaya tahsis edilen makinenin evine kurulduğunu anlatarak, hastanın haftada 3 gün, 6 ile 8 saat arası süren diyaliz seanslarıyla yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Diyaliz hastalarında gebelik ihtimalinin oldukça düşük olduğuna, gebelik gerçekleştiğinde ise tedavi planının değiştiğine işaret eden Dheir, gebeliğin başından itibaren hastalara ev hemodiyalizini önerdiklerini bildirdi.

Anne Küçük, merkezde başlayan tedavi sürecini son iki yıldır evinde sürdürdüğünü, planlı gebeliğin ardından 9 ay sonunda doğum yaptığını söyledi.

Küçük, 2020'den itibaren diyalize girmeye başladığını anlatarak, "İlk 3 yıl merkezde diyalize girdim. Son 2 yıldır ise evde diyaliz yapıyorum. Önce kadın doğum doktorumla görüştük. Ardından nefroloji doktorlarımın da onayıyla hamile kaldım. Hamileliğim çok güzel geçti. Gebelik sürecinde haftada 6 gün, günde 6-7 saat diyaliz yaptım. Sağlıklı bir bebeğim dünyaya geldi." diye konuştu.

Küçük'ün eşi Adnan Küçük, daha önce erken doğum nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini, ev diyalizi sürecinin ardından ise doktor kontrolünde planlanan gebelikle sağlıklı bir çocuk sahibi olduklarını belirterek, "Ev diyalizine başladıktan sonra değerleri biraz normale gelince doktorumuz, 'Artık çocuk olabilir, bunu düşünelim.' dedi. Zaten çocuk istediğimizi biliyordu. Ev diyalizi yapmamış olsaydık şu an çocuğumuz olmayacaktı." ifadelerini kullandı.