Ev Hemodiyalizle Sağlıklı Bebek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ev Hemodiyalizle Sağlıklı Bebek

Ev Hemodiyalizle Sağlıklı Bebek
22.02.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyaliz hastası Hülya Küçük, ev hemodiyaliz tedavisiyle sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Sakarya'da diyalize girdiği süreçte erken doğum yapan ve iki aylıkken bebeğini kaybeden Hülya Küçük, 2 yıl evde hemodiyaliz tedavisinin ardından sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) tedavi gören diyaliz hastaları, eğitim almalarının ardından ücretsiz temin edilen ev hemodiyalizi cihazıyla ikametlerinde tedaviye devam edebiliyor.

2020 yılında diyaliz tedavisi görmeye başlayan hastalardan 34 yaşındaki Hülya Küçük, erken doğumla dünyaya gelen bebeğini 52 gün sonra kaybetti. 3 yıllık tedavisinin ardından 2023'te evde hemodiyaliz hizmeti almaya başlayan Küçük, başarılı gebelik sürecinin ardından 2,5 ay önce bir erkek bebek dünyaya getirerek anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ile SEAH Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hamat Dheir de Küçük'ü evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ve tebriklerini iletti.

Doç. Dr. Özdemir, AA muhabirine, ev hemodiyalizinin birçok avantajı olduğunu belirterek, "Eğitimini aldıktan sonra uykudayken bunu bağlayabiliyor. Gündelik ve sosyal yaşantısını etkilememiş oluyor. Kullandığı ilaç sayısı çok daha az oluyor, bu da hastalarımız için büyük bir kolaylık oluyor." dedi.

Ev hemodiyalizi tedavisi görmek isteyen vatandaşların kamu hastanelerine başvurabileceklerine değinen Özdemir, 2 ila 3 ay süren eğitimin ardından başarıyla tamamlanması halinde ücretsiz temin edilen cihazı alabileceklerini kaydetti.

Prof. Dr. Hamat Dheir de eğitimden sonra hastaya tahsis edilen makinenin evine kurulduğunu anlatarak, hastanın haftada 3 gün, 6 ile 8 saat arası süren diyaliz seanslarıyla yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Diyaliz hastalarında gebelik ihtimalinin oldukça düşük olduğuna, gebelik gerçekleştiğinde ise tedavi planının değiştiğine işaret eden Dheir, gebeliğin başından itibaren hastalara ev hemodiyalizini önerdiklerini bildirdi.

Anne Küçük, merkezde başlayan tedavi sürecini son iki yıldır evinde sürdürdüğünü, planlı gebeliğin ardından 9 ay sonunda doğum yaptığını söyledi.

Küçük, 2020'den itibaren diyalize girmeye başladığını anlatarak, "İlk 3 yıl merkezde diyalize girdim. Son 2 yıldır ise evde diyaliz yapıyorum. Önce kadın doğum doktorumla görüştük. Ardından nefroloji doktorlarımın da onayıyla hamile kaldım. Hamileliğim çok güzel geçti. Gebelik sürecinde haftada 6 gün, günde 6-7 saat diyaliz yaptım. Sağlıklı bir bebeğim dünyaya geldi." diye konuştu.

Küçük'ün eşi Adnan Küçük, daha önce erken doğum nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini, ev diyalizi sürecinin ardından ise doktor kontrolünde planlanan gebelikle sağlıklı bir çocuk sahibi olduklarını belirterek, "Ev diyalizine başladıktan sonra değerleri biraz normale gelince doktorumuz, 'Artık çocuk olabilir, bunu düşünelim.' dedi. Zaten çocuk istediğimizi biliyordu. Ev diyalizi yapmamış olsaydık şu an çocuğumuz olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyaliz, Sakarya, Hastane, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev Hemodiyalizle Sağlıklı Bebek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:36:46. #7.11#
SON DAKİKA: Ev Hemodiyalizle Sağlıklı Bebek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.