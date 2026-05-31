Evcil Hayvanlar İçin Dijital İçerikler Artıyor

Dijital platformlarda kedi ve köpeklere özel hazırlanan videolar milyonlarca kez izlenirken geçmişte yalnızca insanlar için açılan ekranlar artık evcil hayvanlar için açılıyor.

Evlerdeki televizyonların yeni izleyicileri kedi ve köpekler haline geldi.

YouTube'da hayvanlara özel hazırlanan içerikler hızla yayılıp milyonlarca kez izlenirken kedilerin ekrandaki kuş videolarını dikkatle takip etmesi ya da köpeklerin sakinleştirici müzik eşliğinde uykuya dalması, birçok evcil hayvan sahibinin günlük yaşamının bir parçası oldu.

Bazı kedi ve köpek sahipleri, işe giderken evcil hayvanları yalnızlık ya da stres hissetmesin diye televizyonu açık bırakıyor. Böylece dijital içerikler, evcil hayvanların rutininde giderek daha görünür bir yer edinmeye başlıyor.

Uzmanlar, söz konusu içeriklerin doğru ve sınırlı kullanıldığında hayvanlar için kısa süreliğine rahatlatıcı ya da dikkat dağıtıcı işlev görebileceğine işaret ederken dijital dünyanın evcil hayvanların davranışları üzerindeki etkisi ise tartışılmaya devam ediyor.

"Dijital içerikler, evcil hayvanlarda strese karşı doğal bir çözüm yolu"

Evcil hayvanlar için tasarlanan ve alanında bir ilk olan "Music for Pets" girişiminin kurucusu ve eski sahibi Amman Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketi yönettiği dönemde özellikle kaygı yaşayan kedi ve köpekler için rahatlatıcı müzik ve görseller hazırladıklarını anlattı.

Ahmed, görsel ve işitsel içeriklerin, kedi ve köpeklerin yaşadığı kaygı için "ilaç kullanımına alternatif olabilecek daha doğal bir yöntem" olduğunu vurgulayarak, dünya genelinde milyarlarca dinlemeye ulaştıklarını söyledi.

Kedi ve köpek sahiplerine etkili, kolay erişebilir ve düşük maliyetli bir araç sunduklarını kaydeden Ahmed, girişimin ilk dönemde deneme süreciyle başladığını ve zamanla kullanıcılar arasında kulaktan kulağa yayılarak büyüdüğünü dile getirdi.

Ahmed, videoların gün içinde evde uzun süre yalnız kalan kedi ve köpeklere özel olarak 10 ila 20 saat uzunluğunda hazırlandığını belirterek, kullanılan görsel ve seslerin kaygı yaşayan hayvanlar için rahatlatıcı bir atmosfer yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Her hayvanın içeriklere farklı tepkiler verdiğine işaret eden Ahmed, "Yıllarca neyin işe yarayıp neyin yaramadığını denedik, kullanıcılardan geri bildirim aldık, farklı enstrümanlar, farklı frekanslar, farklı görseller kullandık." diye konuştu.

Ahmed, kullanıcılardan aldıkları geri dönüşlerin, içeriklerin hem kediler hem de köpekler üzerinde olumlu sonuç verdiği yönünde olduğunu kaydetti.

Görsel ve işitsel materyallerin özellikle ayrılık kaygısı yaşayan evcil hayvanlarda olumlu etki yarattığını vurgulayan Ahmed, evcil hayvan sahiplerinin dijital içeriklere aşırı bağımlı hale gelmesinin ise riskli olabileceğine dikkati çekti.

Bu tür içeriklerin "rutinin bir parçası" olduğunu söyleyen Ahmed, davranışsal sorunlar için tek başına çözüm olarak görülmemeleri gerektiğini belirtti.

Ahmed, evcil hayvanlara yönelik dijital içeriklerin giderek artacağı ve günlük bakımın önemli bir parçası haline geleceği değerlendirmesini yaptı.

"Kediler yoğun hareketli videolara ilgi gösterirken, köpekler hayvanların bulunduğu görüntülere odaklanıyor"

Queen's Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapan ve hayvan davranışlarına odaklı çalışmalar yürüten Dr. Deborah Wells, kedi ve köpeklere yönelik dijital içeriklerin son dönemde artışa geçmesinin piyasada bulunan ürün çeşitliliğini ve ev sahiplerinin evde yalnız kalan evcil hayvanlarının refahına duydukları endişeyi yansıttığını belirtti.

Evcil hayvanların televizyona yönelttiği bakışların, bu tür içeriklere duydukları ilginin en belirgin göstergesi olduğunu ifade eden Wells, "Havlama ya da sızlanma gibi ses çıkarmalar ise genellikle hayal kırıklığına ya da aşırı heyecana işaret ediyor. Bu davranışların azalması ya da dinlenme süresinin artması, içeriklerin sakinleştirici etkisini yansıtabilir."dedi.

Ekranların titreşim hızının görme sistemlerine uygun olmayabileceği yönündeki görüşlere rağmen bazı evcil hayvanların ekran içeriğine ilgi gösterdiğine işaret eden Wells, "Araştırmalar, hayvanların farklı türdeki görsel uyaranlara karşı ilgi düzeylerinde farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor ve bu da ekran içeriğini ayırt etme yeteneğine işaret ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Wells, kedi ve köpeklerin genellikle farklı türdeki içeriklerle ilgilendiğini de ifade etti.

Kedilerin hareketin yoğun olduğu videolara daha fazla ilgi gösterme eğiliminde olduğunu aktaran Wells, "Kedilerin av hayvanı olduğunu ve küçük hayvanlardaki hızlı hareketleri tespit etmede oldukça yetenekli olduklarını düşündüğümüzde, bu durum mantıklı geliyor. Buna karşılık köpekler, hayvanların yer aldığı ve kendileri için daha fazla biyolojik anlam taşıyabilecek videolara odaklanma eğilimindeler." diye konuştu.

Öte yandan, aşırı heyecanlanmaya yatkın köpeklerin kapı zili veya başka bir köpeğin havlaması gibi seslerden rahatsızlık duyabileceğine dikkati çeken Wells, bazı hayvanların ise uyaranın üç boyutlu ortamda var olduğunu düşündürdüklerini gösteren davranışlar sergilediğini ifade etti.

Wells, hayvanların izledikleri içeriğin ne olduğunu anlayıp anlamadıkları sorusunun cevabının ise henüz net şekilde bilinemediğini bildirdi.

Bu alanda yürütülen davranış araştırmalarının köpeklerin ve kedilerin video materyallerine yalnızca az miktarda ilgi gösterdiğini ortaya koyduğunu kaydeden Wells, barınaktaki hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmaların köpeklerin toplam araştırma süresinin yalnızca yüzde 10'unda televizyondaki hareketli görüntülere baktığını, kedilerin ise bu sürenin sadece yüzde 6'sında ekrana odaklandığını gösterdiğini aktardı.

Wells, hızlı bir alışma sürecinin ardından dijital içeriklere ilgi göstermeye başlayan hayvanların bu ilgisinin bir süre sonra azaldığı sonucuna vardıklarını ifade etti.

Evcil hayvan videolarının gün içinde yalnız bırakılan hayvanlar için kısa süreli bir fayda sağlayabileceğini belirten Wells, "Bir hayvanın bu tür içeriklere olan ilgisi muhtemelen kısa süreli ve geçicidir. Bu tür bir yöntem, insan etkileşiminin yerine geçecek uzun vadeli bir alternatif değil." dedi.