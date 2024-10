Evcilleşmiş Karga Fırın Önünde

Güncel

Evcil karga 'ekmeğinin' peşinde: Karnını doyurduktan sonra öpücük atıp gidiyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir karga, her gün aynı saatte geldiği fırının önünde, vatandaşların kollarına konup beslendikten sonra öpücük atıp bölgeden ayrılıyor.

Zekaları ile ön plana çıkan kargalar şaşırtmaya devam ediyor. Karakoçan ilçesinde de bir karga, hemen her gün geldiği fırının önünde vatandaşların kollarına koparak ellerinden besleniyor. Hiç korkmadan insanların koluna konan karga, ekmekle karnını doyurduktan sonra kendisini besleyene öpücük atıp bölgeden ayrılıyor. Karganın omuzlarına konduğu vatandaşlar, "Bu kargayı evcilleştirmişiz. Her gün geliyor buraya bağırıyor, acıktığını belirtiyor. İnsandan daha iyi bu. Evcilleşmiş, her gün geliyor, omzuma çıkıyor. Karnını doyurunca da öpücük atıyor" dedi.