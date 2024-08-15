Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Artışlı Şekilde Yatırıldı - Son Dakika
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Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Artışlı Şekilde Yatırıldı

Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Artışlı Şekilde Yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırıldığını belirterek, bu ay toplam 4,9 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

15.08.2024 11:05
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırıldığını belirterek, bu ay toplam 4,9 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi. Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, "Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde Ocak-Temmuz 2024 döneminde vatandaşlarımıza toplam 30,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" açıklamasında bulundu.

9 BİN 77 TL'YE ÇIKARILDI

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 555 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 4,9 milyar TL ödeme yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

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