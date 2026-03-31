Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evde Diş Tedavisi ile Ağrılarından Kurtuldu

31.03.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatalak hasta Saniye Albayrak, Bitlis'te evde diş tedavisi ile ağrılarından kurtuldu.

BİTLİS merkeze bağlı Konuksayar köyünde yaşayan ve kalça kırıklığı nedeniyle yatalak hasta olan Saniye Albayrak (81), evde sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen diş tedavisiyle ağrılarından kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, aldıkları ihbarları değerlendirerek evde bakım hizmeti alan hastalara ulaşıyor. Bu kapsamda ekipler, 7 yıldır yatağa bağımlı olan ve diş ağrısı şikayeti bulunan Saniye Albayrak'a ulaşmak için Konuksayar köyüne gitmek için yola çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ekip, aracı iterek ilerlemek zorunda kaldı. Tüm zorluklara rağmen eve ulaşan sağlık görevlileri, Albayrak'ın diş çekimini gerçekleştirdi. Albayrak'ı evinde ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, hastaya ortopedik yatak sözü verdi. Bitlis'te 3 bin 500 evde bakım hizmeti kaydı bulunduğunu belirten Ergene, evde sağlık hizmetleri kapsamında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesinin önemli bir uygulama olduğunu söyledi.

Ergene, "Bitlis ADSM hekim ve teknisyen arkadaşlarımızla beraber 81 yaşında Konuksayar köyümüzde evde bakım hastamıza diş apsesi nedeniyle yapılan güzel bir hizmete bizler de şahit olduk. Şifasına vesile olduk. Arkadaşlarımızla beraber apsesi olan annemizin diş sorununu hallettik ve sonrasında takibi tedavilerle kontrollerini düzenledik. Sağlık Bakanlığımızın bu tür yerinde evde bakım hizmetleri gören hastalarımıza beraberinde ADSM'lerin de bu şekilde diş hizmetlerinin verilmesi, çekimler babında aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin de burada diş bakımı ve tedavisinin düzenlenmesi çok yerinde ve güzel bir uygulama olduğunu bizler de yöneticiler olarak şahit olduk. İnşallah güzel bir şekilde hizmetlerimiz köylerdeki birçok evde bakım hastalarımıza ağız ve diş sağlığı anlamında hizmet vermeye devam edilecektir" dedi.

Bitlis ADSM'de görevli Diş Hekimi Umut Yaşar Karaçil ise hastanın diş apsesi nedeniyle tedavi edildiğini belirterek, "Geçen hafta gelip yerinde değerlendirdik. Diş apsesi mevcuttu. İlaçlarını düzenledikten sonra bugün diş çekimini işlemini gerçekleştirdik. Teyzemize hareketli protez planlıyoruz. Teyzemiz 7 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Hastaneye gelme durumu olmadığı için biz tedavi işlemlerine evde devam edeceğiz. Bu gibi hastaneye gelemeyecek kadar yaşlı olan hastalarımızın veya yatağa bağımlı olan hastalarımızın tedavilerini evlerinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Saniye Albayrak'ın oğlu Maşuk Albayrak da verilen hizmetten dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı

12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:49:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.