Evden Hırsızlık: 2 Zanlı Yakalandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 hırsızlık zanlısı, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalandı.

İlçe merkezindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Hırsızlık yaptıktan sonra kıyafetlerini değiştirdikleri tespit edilen Z.O. (43) ve N.U. (23) takibe alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine gittikleri tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Burada yapılan incelemede, Z.O'nun 157, N.U'nun ise 38 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.