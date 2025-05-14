Everest'te Şiddetli Rüzgarlar Tırmanışları Erteliyor

Bahar tırmanış sezonu hazırlıklarının tamamlandığı dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın üst yamaçlarında etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar nedeniyle birçok dağcı zirve tırmanışını erteleyerek ana kampta beklemeyi tercih ediyor.

Explorer's Web'in haberine göre, bölgede etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar bahar tırmanış sezonu hazırlıklarının tamamlanmasıyla başlayan zirve tırmanışlarını olumsuz etkiledi.

Meteorolojik tahminlere göre, zirveye yakın bölgelerde rüzgarlar hafta sonuna kadar şiddetini koruyacak. Bu nedenle, birkaç dağcı rüzgarlara rağmen zirveye ilerlemeyi denese de çoğu rüzgarlar dinene kadar ana kampta bekleyecek.

2. kamp kalabalıklaşıyor

Khumbu Buz Şelalesi'ni geçen çok sayıda dağcı, 6 bin 400 metre yükseklikte kurulan 2. kampa doğru ilerliyor.

Rüzgardan nispeten korunmalı ana kamp ile 2. kampta hava hala güneşli ve elverişli olduğu için pek çok dağcı buralarda kamplarını kuruyor ve havanın düzelmesini bekliyor.

Şiddetli rüzgarlar, Everest'in zirvesine "bilinen en hızlı çıkışı" yapmayı hedefleyen dağ koşucularından biri olan Tyler Andrews'un da rekor kırma girişimini sekteye uğrattı.

3. kamptan başladığı tırmanışının 11. saatinde rüzgarlar nedeniyle ana kampa dönme kararı aldığını belirten Andrews, ekipmanlarındaki bazı sorunları ve rüzgarların zirvedeki karları savurmasını da geri dönüş gerekçesi olarak gösterdi.

?"Dünyanın en uzun triatlonu" Everest'te tamamlandı

Eski Kraliyet Deniz Piyadeleri mensubu İngiliz Mitch Hutchcraft, Everest'te dünya rekoruna imza attı.

İngiltere'den yüzmeye başlayıp Everest'te rotasını sonlandırarak "dünyanın en uzun triatlonunu" tamamlayan Hutchcraft, bu başarısıyla dünya rekoru kırdı.

Hutchcraft, 15 Eylül 2024'te Manş Denizi'nden yüzmeye başlayarak yaklaşık 240 gün süren yolculuğunun ardından Everest dağının zirvesine ulaştı.

Yüzerek, bisiklete binerek, koşarak ve tırmanarak 13 bin kilometreden fazla yol alan Hutchcraft, Instagram sosyal medya hesabında, "Tarihteki en uzun Everest tırmanmışını tamamladım." şeklinde paylaşımda bulundu.

Hutchcraft, "8 yaşımdan beri hayalini kurduğum şeyin bu kadar harika bir şekilde gerçekleşmesi akla hayale sığmıyor." ifadesini kullandı.

?Yüksek irtifa hastalığına yakalanan Çek dağcı helikopterle kurtarıldı

Dünyanın en yüksek dağı Everest'in 7 bin 300 metre yüksekliğindeyken yüksek irtifa hastalığına yakalanan Çek dağcı, helikopter operasyonuyla kurtarıldı.

Everest'in tırmanış rotasındaki ip hatlarının kurulmasından sorumlu Nepalli şirket 8K Expeditions yetkilileri, sabah saatlerinde zirveye ulaştıktan sonra inişe geçen ekipte yer alan Çek dağcının, dönüş sırasında yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösterdiğini aktardı.

Yetkililer, Çek dağcının kendi imkanlarıyla kamp alanına inmeyi başardığını ancak daha fazla ilerleyememesi nedeniyle helikopterle kurtarma talep ettiklerini kaydetti.

Dağcının helikopter gelene kadar, yaklaşık 10 dakika boyunca bilincinin kapandığını belirten yetkililer, sağlık ekiplerinin uyguladığı kalp masajı sayesinde hayata döndüğünü aktardı.

Yetkililer, yüksek irtifa nedeniyle Everest'e iniş yapması yasak olan helikopterin, havada sabitlenmesinin ardından dağcının halata bağlandığını belirtti.

Ana Kamp alanına kadar halattan sarkıtılmış şekilde getirilen dağcıda akciğer ödemi tespit edildiğini belirten yetkililer, dağcının geceyi bu koşullar altında geçirmiş olması halinde hayatta kalamayacağının da altını çizdi.

Öte yandan, bir Nepalli dağ rehberl şerpanın da Lhotse zirvesinde kayarak düşmesi sonucu ikinci bir kurtarma operasyonunun gerçekleştiğini aktaran yetkililer, rehberin hayatta olduğunu açıkladı.

"Akut dağ hastalığı" olarak da bilinen yüksek irtifa hastalığı, yüksek irtifada havadaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak vücutta ortaya çıkan rahatsızlıkları tanımlamak için kullanılıyor. Solunum yetmezliği, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomlarla ortaya çıkan rahatsızlık akut halde akciğer ve beyinde ödemler oluşmasına yol açabiliyor.

Bahar sezonu hazırlıkları tamamlanmıştı

Tırmanış rotasındaki ip hatlarının kurulmasından sorumlu Nepalli şirket 8K Expeditions'ın şerpa ekibi, 9 Mayıs'ta zirveye kadarki ip hattının kurulumunu tamamlamıştı.

Nepalli şerpalar Tsering Pemba, Ashgok Lama, Pem Nurbu, Phurba Tashi, Karma Gyaljen, Tashi Gyalzen, Pas Tenzi'den oluşan ve Ang Temba'nın liderliğini yaptığı ekip, bu yıl bahar tırmanış sezonunda Everest'in zirvesine ulaşan ilk dağcı grubu olmuştu.

Tırmanış rotası ana kamp ile 4 ileri kamptan oluşuyor

Everest tırmanışlarında dağcılar, 5 bin 400 metredeki ana kamptan hareketle 4 ileri kampı geçerek zirveye ulaşıyor.

Ana kamptan 6 bin 100 metredeki 1. kampa kadar olan rota, Khumbu Buz Şelalesini katediyor. Zirve tırmanışının en tehlikeli etabı kabul edilen rota, buz bacaları ve buz yarıklarından oluşan bir labirenti andırıyor. Hareketli buz kütlelerin ani çökme tehlikesi, bölgede ilerlemeyi riskli hale getiriyor.

Bu bölümün rota kurulumu "Icefall Doctors" olarak anılan ayrı bir Nepalli şerpa ekibi tarafından 10 Nisan'da tamamlanmıştı.

Khumbu Buz Şelalesi'ni tırmanan dağcılar, düz ve geniş buzul bir vadisi olan Batı Sirki'ne ulaşıyor. Tırmanış rotasının 2. kampı, bu bölgede 6 bin 400 metre yükseklikte kuruluyor.

Zirve yoluna dağcılar, sonraki adımlarda 7 bin 400 metrede Lhotse Dağı'nın yüzüne bakan 3. kampa ve 8 bin metrede Güney Boyun'da yer alan 4. kampa ulaşıyor.