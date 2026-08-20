Evergrande'nin Eski Başkanı Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Evergrande'nin Eski Başkanı Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı

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Xu Jiayin, dolandırıcılık ve yasadışı faaliyetlerden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SHENZHEN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Grubu'nun eski başkanı Xu Jiayin hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle devam eden davada karar açıklandı. Birçok suçtan hüküm giyen Xu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen Orta Halk Mahkemesi perşembe günü, Evergrande Grubu ve Xu'yu halktan yasa dışı yollarla mevduat toplamak, dolandırıcılık yoluyla fon toplamak, yasadışı kredi kullandırmak, hileli menkul kıymet ihracı yapmak, önemli bilgileri hukuka aykırı şekilde ifşa etmek ve şirket adına rüşvet vermekten suçlu buldu.

Mahkeme ayrıca Xu'yu, fonları yasadışı yollarla kullanma ve zimmete para geçirme suçlarından, Evergrande Emlak Grubu'nu ise hileli menkul kıymet ihraç etme suçundan mahkum etti.

Mahkeme Xu'nun, Evergrande Grubu'nun faaliyetlerinin genel sorumlusu olan fiili yöneticisi olduğuna hükmetti. Xu, gayrimenkul, mülk yönetimi, finans ve diğer sektörleri kapsayan yatırımlarıyla Evergrande Emlak Grubu'nu ve birkaç şirketi daha yönetip kontrol ediyordu.

Mahkeme, Xu ve iki şirketin suç teşkil eden eylemlerinin sosyalist piyasa ekonomisinin düzenini ciddi şekilde bozduğunu, kamu ve özel mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ve kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken dürüstlük ilkesini zedelediğini belirtti. Söz konusu meblağların olağanüstü büyük olması, durumun son derece vahim nitelik taşıması, yol açılan ekonomik kayıpların çok ağır olması ve topluma verilen zararın son derece ciddi olması nedeniyle, işlenen suçların kanun uyarınca ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Mahkeme, Xu'nun siyasi haklarının ömür boyu elinden alınmasına ve tüm kişisel mal varlığına el konulmasına, ayrıca yasadışı kazançlarının tahsiline devam edilmesine ve kalan açığın tazmin edilmesine karar verdi.

Evergrande Grubu'na 8,82 milyar yuan (1,3 milyar ABD doları), Evergrande Emlak Grubu'na ise 7 milyar yuan para cezası verildi.

Kaynak: Xinhua

Dolandırıcılık, Evergrande, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evergrande'nin Eski Başkanı Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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