Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da 23 yaşındaki İbrahim Kaya, evinde elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde kırsal Yardımcı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle evindeki prizden elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Kaya’yı fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaya’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?