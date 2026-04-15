Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da 23 yaşındaki İbrahim Kaya, evinde elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.

PRİZDEN AKIMA KAPILDI

Olay, gece saatlerinde kırsal Yardımcı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle evindeki prizden elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Kaya’yı fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaya’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.