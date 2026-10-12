Evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde evinde oturan bir kişi, motosikletle gelen kasklı saldırganın hedefi oldu. Tek katlı müstakil eve girerek ev sahibine tabancayla ateş açan şüpheli, saldırının ardından motosikletiyle kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan ve yardım çığlıkları üzerine hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir şahıs, tek katlı müstakil evinde otururken başında kask bulunan bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. 

İÇERİ GİRİP TETİĞE BASTI

Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Ergül Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Motosikletle evin önüne gelen kimliği belirsiz kasklı şüpheli, içeriye girip, ev sahibi M.K.'ye tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.K., bağırarak çevreden yardım istedi. Silahlı saldırgan ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. 

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Silah sesi ve yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
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