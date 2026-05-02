Evini basan alacaklıları tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
02.05.2026 22:18
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, alacaklıları tarafından evine baskın yapılıp, silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Arslan (58), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Argaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen alacaklıları tarafından evi basılan Mehmet Arslan, şüpheliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evi basan şüpheliler, Arslan'ı tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Arslan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Arslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nin morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

