Evinin Yangınını Ormana Taşıyan Sanığa 3 Yıl Hapis İstemi

İzmir'in Buca ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girip evini yaktığı, daha sonra ormanlık alana yakın otları ateşe vererek orman yangınına neden olduğu iddia edilen sanık hakkında "orman yakma" suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 29 Haziran'da orman yangını çıkmasına neden olan H.Ö. (44) hakkında yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

Sanık H.Ö. hakkında "orman yakma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık ile eşi arasında ailevi sorunların bulunduğu, eşi ve çocuklarının memlekete dönmeleri sonrasında bunalıma girdiği, öğle saatlerinde evini yaktığı, ardından elindeki yanıcı sıvı maddeyle binadan çıktığı bilgisi yer aldı.

H.Ö'nün eve yakın mesafedeki çevre yolundan karşıya geçtiği, buradaki otluk alanı ateşe verip tekrar evin bulunduğu binanın önüne geldiği kaydedilen iddianamede, otluk alandaki alevlerin büyüyerek yangına dönüştüğü, yangın neticesinde otoyol boyunca devam eden alanların yandığı ifade edildi.

İddianamede, yangının insan etkisi ile başladığının belirlendiği tespitine yer verildi.

Yangının ilerleme yönü ve zamanı dikkate alındığında başlangıcında ateşin gücünü artırma etkisi olan kimyasal veya yanıcı maddeler kullanılması ihtimalinin bulunduğunun belirlendiği aktarılarak, şüphelinin suç tarihinde ikametini yaktıktan sonra elindeki yanıcı madde ile orman alanına 4 kilometre mesafede bulunan alandaki otları yakarak yangın çıkardığının tespit edildiği kaydedildi.

