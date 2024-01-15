 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Evladı gibi baktığı köpeği 52 gündür mezarından ayrılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Evladı gibi baktığı köpeği 52 gündür mezarından ayrılmıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde 52 gün önce vefat eden Zeliha Yılmaz'ın Poli ismindeki köpeği mezarından ayrılmıyor. Sahibini kaybeden Poli, her gün evlerinden 500 metre uzaklıktaki Zeliha Yılmaz'ın yattığı mezarlığa giderek, kabri başından ayrılmıyor.

Evladı gibi baktığı köpeği 52 gündür mezarından ayrılmıyor
15.01.2024 - 23:03,  Güncelleme: 23:08
Abone Ol

Evladı gibi baktığı köpeği 52 gündür mezarından ayrılmıyor

52 gün önce hayatını kaybeden sahibinin mezarından ayrılmıyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 52 gün önce vefat eden Zeliha Yılmaz'ın Poli ismindeki köpeği mezarından ayrılmıyor.

3 aylıkken aldıkları ve Poli ismini verdikleri Alman kurdu cinsi köpeğe 3,5 yıl boyunca evladı gibi bakan 81 yaşındaki Zeliha Yılmaz; 52 gün önce vefat etti. Sahibini kaybeden Poli, her gün evlerinden 500 metre uzaklıktaki Zeliha Yılmaz'ın yattığı mezarlığa giderek, kabri başından ayrılmıyor.

Babaannesinin mezarını ziyaret eden torun Ziya Yılmaz, "Babaannemin mezarına geldiğimde, Poli'yi mezarı başında yatarken gördüm. Kendim de bu duruma şaşırdım. Ben arabama binmeme rağmen, köpeğimiz Poli peşime takılarak gelmedi ve mezarı başında kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zeliha Yılmaz, Bursa, İznik, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evladı gibi baktığı köpeği 52 gündür mezarından ayrılmıyor - Son Dakika


00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Son Dakika
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: Evladı gibi baktığı köpeği 52 gündür mezarından ayrılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement