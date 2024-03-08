Evladı PKK tarafından kaçırılan anne: "Kızım burada olsaydı arayıp kadınlar gününü kutlayacaktım"
VAN - Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DEM Parti'nin kadın haklarından bahsettiğine dikkat çekerek, "Kızımın özgürlüğünü istiyorum. Kızım burada olsaydı arayıp gününü kutlayacaktım" dedi.
Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de DEM Parti il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır'da eylemlere katılan 5 çocuk annesi Nazlı Sancar, son 3 yıldır Van'daki eylemlerine devam ediyor. Nazlı Sancar, yaklaşık 12 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma ve diğer çocuklar için mücadele veriyor.
"Benim kızımın hakkı ve özgürlüğü nerede?"
İHA muhabirine konuşan anne Nazlı Sancar, 12 yıldır ne kadınlar, ne anneler ne de bayram günlerinin olmadığını belirtti. Anne Sancar, "Diğer çocuklarıma da kızım Şeyma gelince günlerimi kutlayın diyorum. DEM Parti ve PKK her zaman 'jin, jiyan, azadi' (kadın, yaşam, özgürlük) sloganı atıyor. Kadın değerdir, kadınları öldürmeyin diyorlar. Peki, benim kızımın hakkı ve özgürlüğü nerede? Kız çocuklarının dağa niye gönderiyorlar. Kızlarımızı ölüme, cinayete, şiddete maruz bırakıyorlar. Biz bunlardan bir şey de istemiyoruz. Doğurduğumuz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.
"Kızımın özgürlüğünü istiyorum."
HDP'nin 'kadın haklarını savunuyoruz' gibi söylemleri kendi lehine kullandığını dile getiren Sancar, "İster HDP, ister DEM Parti olsun yine aynıdır. Ben kimsenin söylemiyle HDP'nin kapısına gitmedim. Kendi öz irademle oradayım. Ben orada da kızımın özgürlüğünü istiyorum. Kızım burada olsaydı arayıp kadınlar gününü kutlayacaktım. Şeyma'dan dolayı diğer kızımın da gününü kutlayamıyorum. 12 yıldır ben bu şekilde gözyaşları döküyorum. Kadınlar günü dolayısıyla araçlarla gezip mitinge davet ediyorlar. Peki, dağdaki kız çocukların günü ne olacak? Çocukları dağda olan diğer annelere de seslenmek istiyorum; neden korkuyorsunuz, gelin evlatlarınızı isteyin" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Evladı PKK tarafından kaçırılan anne: 'Kızım burada olsaydı arayıp kadınlar gününü kutlayacaktım' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletlerinin tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolduklarını belirterek, "Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Samsun-Ankara kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti. Avusturya temsilcisinde Haris Kuduzovic 22, Normin Hujic ve Ademir Demirovic 20'şer, Nikola Bistrovic ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu. Only Friends'te Mees Hessels, 8 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda görev yapan kadın personelle bir araya geldi. Kökrek, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini belirterek, onların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi. Törende konuşan yetkililer, devletin hızlı bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşmaları için yanlarında olacaklarını belirtti. Nurdağı Kaymakamı ise emeği geçenlere teşekkür etti.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Koca, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni bir hastane müjdesi verdi. Beykoz'a 800 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?