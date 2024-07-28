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Evladım dediği papağanı günler sonra bulunan kadının göz yaşları yürekleri ısıttı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaybolan ve yaklaşık 1 hafta sonra bulunan 'Paşa' isimli papağanını karşısında görünce göz yaşlarını tutamayan Rabia Kayakıran, evladım dediği papağanına olan sevgisiyle yürekleri ısıttı.

İskenderun ilçesi Şehit Polis Mustafa Arslan Caddesinde konteyner yaşayan Rabia ve Hasan Kayakıran çiftinin 6 aydır besledikleri Paşa isimli papağan evden kaçarak kayıplara karıştı. Kayakıran çifti, kaybolan papağanları için sosyal medyada kayıp ilanı yayınladılar. Paşa isimli papağan kendisini bulan duyarlı vatandaş tarafından Kayakıran ailesine teslim edildi. Evladımız gibi gördük dediği Paşa'yı karşısında gören Rabia Kayakıran sevinç göz yaşlarına boğuldu. Kayakıran çiftinin yürek ısıtan duygusal anlarıysa cep telefonuyla görüntülendi. Paşa'ya kavuşmanın heyecanını yaşayan çift, kuşu bulan aileyse bir papağan hediye etti.

"Anne, babayız ve şu an onu da evladımız gibi gördük"

Evladım gibi görüyorum dediği kuşuna kavuşmanın sevincini yaşayan 54 yaşındaki Rabia Kayakıran, "Geçen hafta cumartesi Günü dışarıya çıkıyordum odadaymış kendisi fırlayıp dışarı gitti tutamadım. Çok üzüldük canımız bayağı bir sıkıldı. Eşim gitti bir tane daha getirdi, Pazar günü ama paşanın yerini tutmaz tabii ki. Üzüldüm çünkü 6 aydır bende bu kuş. Anne, babayız ve şu an onu da evladımız gibi gördük. Bize bir ses bize bir nefes. Benim oğlum aradı, anne Paşa bulundu falan dedi. İnanamadık önce sonra işte geldiler buraya kuşu karşıdan tam görünce koştum çıplak ayakla, ayakkabı yoktu ayağımla koşturdum. Tabii gözyaşlarım doldu onu görünce" dedi.

Kuşu bulan aileye başka bir papağan hediye ettiklerini dile getiren Kayakıran, "Paşa deyince direkt kafesten çıkacak gibi oldu. Aldık getirdik, öbürü işte çocuk tabii ona da alışmış bulan kişinin oğlu da üzüldü o da ağladı ona da üzüldüm ama bendeki kuşu da ona verdik. Çocuk üzülmesin diye kuşu verelim dedik. Çocuk kabul etti biz de yani takas yaptık. Sabah kalkıyorum sesiyle. Biz uyuyoruz kalkıyoruz kendisi uyandırıyor. Aşkım, annecim ve babacık yani öylesine alışmışız, çok şükür kavuştuk. Sabah gene aşkımla uyandık, babacıkla uyandık eşimle ben de çok mutluyuz çünkü çocuğumuza kavuştuk bu bizim artık bir çocuğumuz" İfadelerini kullandı.