Evlenecek Çiftlere İftar Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Çiftlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler iftar programında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2025'in aile yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması için çalışma yürütüldüğünü belirten Kırtay, şunları kaydetti:

"Malumunuz aile, toplumun temel taşı ve en güçlü birimidir. Aileleri ne kadar güçlü kılarsak, toplum da o denli güçlü olur ve huzurlu bir toplum oluşur. Aile bizim en kıymetli haznemizdir. Ailede sevgi olmazsa evliliğin oluşması mümkün değildir ve bir ailenin temelinde en önemli ilke koşulsuz sevgi olmalıdır. Bakanlığımızın desteğinden faydalandığınız için sizlere teşekkür ediyorum."

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan Seher Aktaş da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür etti.