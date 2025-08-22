Evlilik Vaadiyle 2,5 Milyon Lira Dolandırdı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı D.C.'yi evlilik vaadiyle toplam 2,5 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Olcay Aydın (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Menteşe ilçesinde yaşayan D.C. adlı kadın, sosyal medya üzerinden Olcay Aydın ile tanıştı. Aydın ile bir süre görüşen D.C., evlilik kararı aldıklarını belirterek, kendisine farklı zamanlarda 2,5 milyon lira gönderdiğini söyledi. Kendisini 'özel harekat polisi' olarak tanıtan Aydın'ın telefonlarını açmaması sonrası dolandırıldığını anlayan D.C., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Olcay Aydın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Aydın'da gözaltına alınan şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olcay Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.