Evo Morales'e Siyasi Dava İddiası

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Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales, hakkında 2006-2019 yıllarındaki başkanlık dönemi sırasında "cinsel istismar" suçlamasıyla dün yakalama kararı çıkarılmasından hükümeti sorumlu tuttu.

Morales, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Devlet Başkanı Luis Arce hükümetini suçlayarak, 2025 seçimlerine aday olmasını engellemek amacıyla kendisine yönelik "uydurma ve siyasi bir dava" açıldığını öne sürdü.

Morales'in avukatları Cecilia Urquieta ve Marcelo Galvan, basına yaptıkları açıklamalarda davanın usulsüzlükler ve temel hak ihlalleriyle dolu olduğunu savundu.

Urquieta, Morales'in 2025 seçimlerindeki adaylığının engellenmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Bu, Evo Morales'e karşı başlatılan adli savaşın bir parçası olan siyasi bir süreçtir." dedi.

Morales hakkında bir tutuklama emri çıkarılması durumunda bu kararın anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olacağını belirten Urquieta, "Böyle bir karar kesinlikle hükümsüz ve geçersiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Morales hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Savcı Sandra Gutierrez, 17 Aralık'ta basına yaptığı açıklamada, Morales hakkında daha önce yapılan "insan kaçakçılığı" suçlamasının yanı sıra "reşit olmayan bir kişiyi istismar" ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu söylemişti.

İddialara göre, mağdurun ebeveynleri, "iyilik" karşılığında 15 yaşındaki kızı Morales'e teslim ederken savcı Gutierrez, bu suçlamaların ardından eski başkan hakkında ikinci kez yakalama kararı verildiğini belirtmişti.

Morales'in yakalanması için polis operasyonlarının başlatıldığını doğrulayan Gutierrez, "Bu vatandaş hakkındaki tutuklama emrinin uygulanmasına devam etmek imkansızdı. Pek çok polis memuru protestocularının saldırganlığının ve cinayet girişiminin kurbanı oldu." dedi.

Daha önce "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli mazeretler öne sürerek savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.