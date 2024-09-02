İçişleri Bakanı Yerlikaya, Paramotorla Eylem Hazırlığı İçinde Olan 4 Teröristin Kimliğini Açıkladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Paramotorla Eylem Hazırlığı İçinde Olan 4 Teröristin Kimliğini Açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotorla eylem hazırlığı yapan 4 teröristin kimliklerinin belirlendiğini duyurdu. Teröristler arasında kırmızı kategoride yer alan Veysel Sevinç ve gri kategoride bulunan Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel yer alıyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bu teröristlerin 13 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine neden olan toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.

02.09.2024 17:53
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü mensubu 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya, kimliği belirlenen teröristlerin kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü mensuplarının; kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunu bildirdi.

Teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini paylaşan Yerlikaya, teröristlerin 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivilin yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıklarının tespit edildiğini de belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Paramotorla Eylem Hazırlığı İçinde Olan 4 Teröristin Kimliğini Açıkladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Paramotorla Eylem Hazırlığı İçinde Olan 4 Teröristin Kimliğini Açıkladı - Son Dakika

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