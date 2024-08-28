Eylem Sevilen için eylem yapıldı - Son Dakika
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Eylem Sevilen için eylem yapıldı

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Genç Feministler Federasyonu üyeleri, Eylem Sevilen'in öldürülmesini protesto etmek için Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde eylem yaptı. Kadınlar, Sevilen'in resminin olduğu dövizleri taşıdı.

28.08.2024 12:04
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(İSTANBUL)- Genç Feministler Federasyonu üyeleri, arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için babası tarafından öldürülen Eylem Sevilen için Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde eylem yaptı. "Doğum gününe de gideceğiz. Eşit ve özgür yaşayacağız" yazılı pankartın açıldığı protestoda kadınlar, Sevilen'in resminin olduğu dövizleri taşıdı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eylem Sevilen, arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için babası Murat Sevilen tarafından geçen pazar günü öldürüldü. Genç Feministler Federasyonu, Eylem Sevilen için İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Süreyya Operası önünde eylem yaptı. "Doğum gününe de gideceğiz. Eşit ve özgür yaşayacağız" yazılı pankartın açıldığı protestoda kadınlar, Sevilen'in resminin olduğu dövizleri taşıdı.

Genç Feministler Federasyonu Temsilcisi Güneş Akşahin, AKP'nin aileyi kutsayan politikalarının kadına yönelik şiddeti artırdığını dile getirerek şunları söyledi:

"Maalesef ki öfkeyle, hınçla dolu bir şekilde geldik bugün buraya. Balıkesir'de babası tarafından öldürülen 18 yaşındaki Eylem Sevilen arkadaşımız için buluştuk. Fail baba ifadesinde, Eylem'i arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söylemiş. 'Arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için öldürdüm' demiş. Hangi çağda yaşıyoruz biz? Eylem'in babası olabilirsin ama Murat Sevilen, sen kendinde böyle bir hakkı nasıl görebiliyorsun? 18 yaşında genç bir kadın, hayatıyla ilgili aldığı en ufak bir karardan dolayı öldürüldü. Biz kadınların yaşam hakkı erkeklerin istekleri doğrultusunda yok olup gitmesin diye mücadele ediyoruz.

"Batsın sizin aile düzeniniz"

Bütün herkesin bildiği üzere bir süredir siyasi iktidar, Aile, Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde aile merkezli politikalar yürütüyor. Yatıyorlar aile, kalkıyorlar aile. Çıkıyorlar, 'Aile çok kutsaldır', başka bir yerde konuşuyorlar 'Aile bütünlüğü bozulamaz'. Ben şunu demek istiyorum AKP yetkililerine ve Bakan Mahinur'a. Batsın sizin aile düzeniniz, yerin dibine batsın. Eğer 18 yaşında genç bir kadın babası tarafından öldürülüyorsa bu ülkede yok olsun o aile ilişkileri. Her gün şiddet görüyor kadınlar o evlerde."

Kaynak: ANKA

Kadıköy, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eylem Sevilen için eylem yapıldı - Son Dakika

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